台積電市值突破12兆 超越VISA 攀全球第10

台積電股價屢創新高，市值突破4000億美元關卡，達4317.4億美元，超越VISA，躍居全球第10。

台積電今天早盤一度強攻漲停，達新台幣466.5元，漲42元，漲幅達9.89%，市值攀高至12.09兆元，股價與市值同創新高。

旗下世界先進今天股價同步走高，早盤突破新台幣100元大關，台積電集團股全數躋身「百元俱樂部」。

英特爾（Intel）7奈米製程進展延遲，市場看好超微（AMD）可望趁機擴大市占，超微代工廠台積電將可連帶受惠，並有機會接獲英特爾委外代工訂單，為中長期營運注入成長新動能。

台積電美國存託憑證（ADR）繼上週五大漲9.69%後，週一再漲12.65%，收83.25美元，續創歷史新高，據彭博統計，台積電市值突破4000億美元關卡，達4317.4億美元，超越VISA，躍居全球第10。

隨著台積電股價強漲，世界先進股價表現同樣亮眼，早盤一度漲停，達103元，創歷史新高價，與精材與創意同登「百元俱樂部」；其中，精材股價一度達140.5元，創意一度達323元。

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