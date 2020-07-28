7/28美股焦點新聞 重點摘要

美股周一相關焦點新聞的核心掃瞄如下：

1.貴金期貨-經濟、政治利多 周一紐約期金價格創新高

因疫情後復甦之路遲遲不見盡頭，使投資者開始擔心美股走勢，加上近期美元觸及低點，以及中美緊張關係持續升溫，支撐周一期金價格突破1900美元大關，創下歷史收盤價新高，另外白銀價格再次上漲逾7%。

分析師表示，疫情延燒打擊股市，美元下跌是可預見的，可望為貴金價格提供一定支撐，加上中美關係惡化，黃金市場獲得大量利多消息，未來金價不排除挑戰每盎司2000美元大關。

周一(7/27)報價，8月黃金漲33.5美元，報每盎司1931美元，9月白銀漲1.65美元或約7.2%，報每盎司24.5美元，10月白金漲10.6美元，報每盎司966.6美元，9月鈀金漲75.6美元，報每盎司2369.7美元。

（商品行情網 王馨慧）

2.LME基本金屬-美元走軟 提振周一LME期錫漲逾2％

因美元兌一籃子貨幣走軟，以及全球金屬需求回升，樂觀投資氛圍，吸引投資人買盤進場，激勵基本金屬期貨全漲，其中期錫漲逾2%，為表現最佳之金屬。

分析師表示，根據LME銅庫存量顯示，期銅庫存續降3700噸，至13萬8025噸，創近7個月低點，引發投資人擔憂供給不足，可能進一步支撐銅價走勢。

終場期錫上漲378美元，報每公噸18035美元；期鎳上漲63美元，報每公噸13719美元；期鋅上漲19美元，報每公噸2237美元；期鋁上漲8美元，報每公噸1708美元；期銅上漲5.5美元，報每公噸6420.5美元；期鉛上漲32.5美元，報每公噸1850.5美元。

（商品行情網 羅宇揚）

3.原油期貨-美紓困計畫激勵 周一美國原油期貨續漲0.7％

美國共和黨公布規模約1兆美元的紓困案提議，將提供每人約1200 美元，相當於工資70%的額外失業救濟，其提案內容也即將與民主黨展開協商。

然而全球地緣政治風險升高對能源需求的影響為近期關注的重點，若中美兩國之間緊張局勢升級，有可能將吸引投資者轉向黃金和公債等避險資產，進而遠離原油期貨等風險較高的資產，但以近期價格帶量跌破短期均線前的行情來說，投資人仍樂觀以待，其中美國原油漲幅0.7%，倫敦原油漲幅0.2%。

美國NYMEX-9月輕質原油期貨上漲0.31美元，報每桶41.60美元；8月熱燃油跌0.01美元，報每加侖1.25美元；8月RBOB汽油跌0.01美元，報每加侖1.27美元；倫敦ICE-9月布蘭特原油期貨上漲0.07美元，報每桶43.41美元。

（商品行情網 王聖為 ）

4.棉花期貨-美元疲軟 推升周一紐約棉花彈升

美振興經濟計畫，促使美元走軟，加上颶風漢娜恐破壞棉花種植區擔憂，吸引低接買盤進場，帶動棉價大幅反彈走高，其中美國紐約棉花交易所(NYCE/ICE)10月棉花期貨上漲0.73美分，漲1.2%，收盤每磅60.69美分；而12月棉花期貨漲1.06美分，漲近1.8%，報每磅61.16美分。

中國鄭州商品期貨7月期棉結算價收報每公噸12990元人民幣，較前一日下跌70元人民幣；庫存方面，截至7月24日，ICE登記庫存7807包，與前一日持平。

（商品行情網 鄧凱綺 ）

5.航運指數-運價不振 周一波羅的海BDI指數下跌1.8％

由於鐵礦石、糧食貨盤均減少，導致所有船類需求出現疲軟，而煤炭部分，中國國內進口煤的額度問題依然未有新進展，也使得部分港口配額受限，市場氣氛低迷。

其中波羅的海乾散裝綜合指數(BDI)下跌24點，收1293點，跌幅逾1.8%；海岬型運費指數(BCI)下跌32點，收2052點，跌幅1.5%；其平均日租金為每艘17014美元，減少270美元。

巴拿馬極限型運費指數(BPI)下跌37點，收作1161點，跌逾3.1%，其平均日租金為每艘10449美元，減少337美元；超輕便極限型運費指數(BSI)下跌9點，收作906點，跌逾1%。

（商品行情網 王聖為 ）

6.FAANG＋M明星科技股領軍 美股收高

周一華爾街三大指數收高，投資人在進入超級財報周之際壓寶明星科技股，而新一輪新冠肺炎紓困振興法案的進展亦是市場關注焦點。

在加發失業給付措施於月底到期前，美國參議院共和黨團正加速敲定規模約1兆美元紓困法案的細節，隨後將與民主黨陣營展開兩黨協商。

周一收盤，道瓊工業指數漲114.88點或0.43%，為26,584.77點。標普500指數漲23.78點或0.74%，為3,239.41點。那斯達克指數漲幅領先，終場漲173.09點或1.67%，為10,536.27點。

標普500指數11大類股，僅金融股與公用事業股收黑，分別跌1.3%與0.8%。科技股、材料股與地產股表現亮眼，分別漲1.6%、1.4%與1.1%。

本周將公布財報的蘋果、亞馬遜、臉書與Alphabet，為標普500指數帶來最大的提振。蘋果上漲2.3%，網飛（Netflix）與微軟亦走高。分析師表示，近幾日下跌的FAANG+M股票吸引買盤進場。亞馬遜獲數位分析師調升目標價，股價收漲1.5%。

美國生技公司Moderna展開其新冠狀病毒候選疫苗的第三階段試驗，並獲得美國政府額外撥款4.72億美元進行疫苖研發，股價大漲9.2%，亦為市場帶來提振。

（時報編譯 柯婉琇）

7.美股消息面： 美中關係惡化＋美元走軟 金價站上歷史新高

看好美國國會將就新一輪新冠肺炎紓困振興法案達成協議，周一原油價格上揚，惟美中緊張局勢持續升高使油價漲勢受限，紐約期油收漲31美分，為每桶41.60美元。倫敦布蘭特期油收漲7美分，為每桶43.41美元。

美中兩國關係惡化，以及全球疫情持續升高，在避險需求持續帶動下，以及受到美元走軟提振，周一紐約期金收漲33.5美元或1.8%，為每盎司1931美元，創下歷史收盤新高，盤中最高升至1941.65美元。市場看好金價可望漲破2000美元重要心理關卡。

美國6月耐久財訂單月增7.3%，超出市場預期的月增7%。扣除國防項目的耐久財訂單月增9.2%，扣除運輸項目的耐久財訂單月增3.3%，扣除飛機的非國防資本財訂單月增3.3%，優於市場預期的月增2.3%。

（時報編譯 柯婉琇）