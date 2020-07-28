美陸交惡將有大事發生？老謝：黃金白銀續衝

在台積電、聯發科的大漲助攻下，台股突破了30年前最高紀錄12,682點關卡，財信傳媒董事長謝金河表示，這兩檔股票已成了台股的護國神山，也印證了他先前「台積電一旦站上400元，台股將越過12,682！」的預測。

此外，黃金也來到歷史新高，白銀創波段新高，幾個月內大漲逾一倍，他警告，在美陸交惡下，未來還會有大事發生，黃金、白銀還有上漲空間。

謝金河在臉書發表「投資市場永遠沒有標準答案！」一文指出，金銀價格同步飆高非常罕見，尤其白銀用途有侷限，儲存價值又不如黃金，如今白銀也出現飆漲，最大的源頭是美元。

美國聯準會（Fed）為了救市不斷降息，利率降至0～0.25％之間，存美元已經沒有什麼利息，而且美元要印多少有多少！但黃金、白銀供給量有限，在大家都接近無息的狀態下，黃金、白銀的投資位階也跟著提升。

金價站上2,000美元應不是難事！這次美陸交惡，這是卅年來地球上的一次重大轉變，雙方互關領事館可能只是序幕，一定還會有更驚爆的大事發生，黃金、白銀還有上漲空間。

而美元疲弱會到何時呢？謝金河認為，要看美國下半年經濟復甦的力道。川普上任後，兩次對美元比手畫腳，一次是就職前稱「美元太強如何跟別人競爭」？結果美元不聽話，一直升到100.51，這次美元下跌，川普又喊強勢美元，但美元仍不聽話，現在又從102.992下跌到93.755，美元跌勢不止，油、金、白銀助漲力道更大。

如果拿殖利率還原投資價值，黃金、白銀、美元殖利率接近零，台積電股價大漲，殖利率仍有2.35％，台股殖利率超過4％，可以想見這一波台股上漲的基本面仍然十分紮實！

文章來源：謝金河臉書

(中時新聞網 徐慈薇)

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