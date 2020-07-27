期振興 道瓊漲114點 台積ADR飆12.65%

投資人關注政府振興努力 美股收高

在投資人關注美國政府振興經濟的進展以及疫情惡化狀況下，美股27日收高。另外，費城半導體指數單日漲幅高達3.23%，表現尤其搶眼，包括台積電ADR、聯電ADR與日月光投控ADR等，全部大漲，望持續激勵台股半導體族群短多氣勢。

在美股掛牌的台積電ADR，周一大漲9.35美元，報83.25美元，再度改寫歷史新高水準，單日漲幅12.65%；聯電ADR周一勁揚0.53美元，收3.87美元，漲幅更高達15.86%；日月光ADR周一上漲0.28美元，報4.97美元。

道瓊工業指數上揚114.88點或0.43%，以26584.77點作收。

標準普爾指數漲升23.78點或0.74%，收在3239.41點。

科技股那斯達克指數漲173.09或1.67%，收10536.27點。

(數位編輯)

市場衡量疫情對經濟長期衝擊 歐股趨軟

法蘭克福股市27日走穩，因為一項重大調查報告顯示，德國7月份商業信心一連第3個月上升，但倫敦和巴黎股市收低。

歐股與全球股市數月來因各國政府和央行挹注資金而強力上揚，如今交易商在衡量疫情對經濟的長期衝擊下，正紛紛縮手。

法蘭克福DAX 30指數微漲0.60點，以12838.66點作收。

倫敦FTSE 100指數下挫18.94點或0.31%，收在6104.88點。

巴黎CAC 40指數跌16.81點或0.34%，收4939.62點。

（中央社）