台積市值 全球第10大

英特爾7奈米製程延後半年將委外代工，台積電24日ADR盤後大漲9.69％，激勵台積電27日股價開高走高，終場攻頂漲停板價424.5元，市值突破11兆元，帶動台股盤中一度突破歷史高點至12,686.36點，並貢獻大盤點數高達329.89點。

美股27日早盤，台積電ADR再度走高，早盤以81.36美元漲幅逾一成跳空開出後，最高一度觸及82.24美元，換算約每股485元，顯見ADR溢價再度拉大，可望再次帶動台積電28日走勢。

台積電27日創下五大奇「蹟」，包括股價、市值、漲幅（台股實施漲跌幅10％以來）均創下歷史紀錄。此外，美股周一早盤，台積電ADR市值衝至3,832億美元，已超過VISA的3,792億美元，躋身全球市值第十大股票，也讓持有165.37萬張的國發基金帳面持股價值逾7千億元。

台積電占台股上市比重高達28.9％，每上漲1元，貢獻度達8.57點，在主、被動基金搶補下，驚奇寫不完。

回顧過往，根據台新投顧副總經理黃文清分析，台積電從1994年9月5日以每股96元掛牌上市，26年來，股本從78億元上升至2,593.04億元，市值從748.8億元暴增至逾11兆元，且年年賺錢、年年配息（現已改為季季配息），不僅穩居半導體龍頭寶座，且投資人從台積電上市後，如長抱台積電，連同股子股孫，投報率高達190倍。

台積電27日亦扮演推升指數的最強發動機，盤中高點一度來到12,686點，突破12,682點「歷史天險」，加權指數終場收在12,588點，大漲284點，上市櫃合計市值達41.96兆元，台股高點、收盤及市值同步刷新歷史紀錄。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，台股資金明顯集中在半導體族群，拉抬指數量價齊揚，刷新歷史高點。進一步分析，外資27日買超台積電76.74億元，超過上市買超金額的72.57億元，代表資金動向仍往大型權值股靠攏，在熱錢效應加持下，預估短線「強者恆強」趨勢不變。

統一投顧董事長黎方國認為，英特爾宣布7奈米製程量產時間將遞延6個月至2022年（甚至2023年），相較之下，台積電2022年將量產3奈米製程，雙方製程競賽勝負幾乎已定。

在製程差距拉大下，市場預測英特爾將CPU 外包給台積電代工的機率大增，若不這麼做，英特爾的CPU市占率將被AMD或各家自製CPU所蠶食，黎方國指出，不論英特爾最終決定為何，台積電都是最大贏家。