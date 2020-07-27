7月27日一分鐘強弱勢股
7月27日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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台積電
(2330)
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9.97
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英特爾訂單將釋出，引爆大牛股飆空行情，市值破11兆元
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三福化
(4755)
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9.97
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台積電設備概念股，受惠製程產能增加而營收有望加持
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聯電
(2303)
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9.87
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晶圓代工股成買盤加碼重心，股價創逾十年來新高價位
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帆宣
(6196)
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9.61
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6月底累計在手訂單達236億元，營運可保持高水準
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聯發科
(2454)
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7.85
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5G題材股價登上台股第2大市值股，法人加碼1,579張
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祥碩
(5269)
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6.40
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AMD創歷史新高價，預期營運可望跟著水漲船高
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昇陽半導體
(8028)
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6.01
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今年跌幅26％，台積電外溢效應，自營商加碼235張
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信邦
(3023)
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5.97
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上半年每股盈餘4.45元，且美歐亞日系外資同步喊買
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世芯
(3661)
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5.48
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在天津飛騰訂單下，法人估2020年可望賺超過1.5個股本
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日月光投控
(3711)
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4.43
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台積概念股水漲船高，受惠7奈米處理器有望逐步加溫
製表：李冠廷
7月27日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅(%)
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強勢原因
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杏國
（4192）
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10
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股價自高點155元拉回整理，多殺多賣壓未除，回測季線
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劍湖山
（5701）
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10
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外資近7個交易日持續賣超達200張，股價連跌三日
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合一
（4743）
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10
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天國一輝概念股全數走軟，股價跌守200元整數關卡
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華城
（1519）
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9.97
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風電題材失效，股價失守5日均線，法人連二日賣超逾百張
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士紙
（1903）
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9.96
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外資連五賣達210張，土地題材未能支持，股價回測試月線
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中天
（4128）
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9.94
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股價由高檔159.5元拉回，今日測試70元整數關卡
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網龍
(3083)
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9.93
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新遊戲出師不利，導致排名及玩家數量不佳，K線連六黑
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ABC-KY
（6598 ）
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9.61
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受生技股人氣退潮影響，外資連五賣，股價將回測百元支撐
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華星光
（4979）
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9.28
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5G題材落漆，近5個交易日法人大賣2,761張，股價走弱
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為升
（2231）
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8.98
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股價連三日下跌，呈偏空走勢，然27日外資反手加碼128張
製表：李冠廷
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