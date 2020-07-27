7月27日一分鐘強弱勢股

7月27日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

台積電

(2330)

9.97

英特爾訂單將釋出，引爆大牛股飆空行情，市值破11兆元

三福化

(4755)

9.97

台積電設備概念股，受惠製程產能增加而營收有望加持

聯電

(2303)

9.87

晶圓代工股成買盤加碼重心，股價創逾十年來新高價位

帆宣

(6196)

9.61

6月底累計在手訂單達236億元，營運可保持高水準

聯發科

(2454)

7.85

5G題材股價登上台股第2大市值股，法人加碼1,579張

祥碩

(5269)

6.40

AMD創歷史新高價，預期營運可望跟著水漲船高

昇陽半導體

(8028)

6.01

今年跌幅26％，台積電外溢效應，自營商加碼235張

信邦

(3023)

5.97

上半年每股盈餘4.45元，且美歐亞日系外資同步喊買

世芯

(3661)

5.48

在天津飛騰訂單下，法人估2020年可望賺超過1.5個股本

日月光投控

(3711)

4.43

台積概念股水漲船高，受惠7奈米處理器有望逐步加溫

製表：李冠廷

7月27日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

強勢原因

杏國

（4192）

10

股價自高點155元拉回整理，多殺多賣壓未除，回測季線

劍湖山

（5701）

10

外資近7個交易日持續賣超達200張，股價連跌三日

合一

（4743）

10

天國一輝概念股全數走軟，股價跌守200元整數關卡

華城

（1519）

9.97

風電題材失效，股價失守5日均線，法人連二日賣超逾百張

士紙

（1903）

9.96

外資連五賣達210張，土地題材未能支持，股價回測試月線

中天

（4128）

9.94

股價由高檔159.5元拉回，今日測試70元整數關卡

網龍

(3083)

9.93

新遊戲出師不利，導致排名及玩家數量不佳，K線連六黑

ABC-KY

（6598 ）

9.61

受生技股人氣退潮影響，外資連五賣，股價將回測百元支撐

    華星光

（4979）

9.28

5G題材落漆，近5個交易日法人大賣2,761張，股價走弱

為升

（2231）

8.98

股價連三日下跌，呈偏空走勢，然27日外資反手加碼128張

製表：李冠廷

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工商時報 實習記者李冠廷
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