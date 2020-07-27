7月24日一分鐘強弱勢股

7月24日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

旺矽

(6223)

10.00

積極擴產配合需求，隨下半年客戶追單，營收可望挑戰新高

揚智

(3041)

9.93

外傳揚智接手聯發科旗下團隊，搶攻WiFi 6市場，增添新動能

圓展

(3669)

9.92

業績面支撐，股價經震盪整理過後，24日攻勢再起

麗臺

(2465)

9.90

轉型效益逐步發酵，自結Q2獲利擺脫虧損陰霾，EPS達0.25元

九齊

(6494)

9.85

歐美疫情持續延燒，防疫相關產品為營運帶來支撐力量

帆宣

(6196)

9.57

通過ASML認證，在台積電調高全年資本支出後，訂單能見度佳

友銓

(5321)

7.60

併購效益顯現，由電商商機助推，6月營收改寫歷史新高

勝一

(1773)

7.25

受惠半導體產業需求強勁，Q2獲利達2.85億元，年增逾四成

三福化

(4755)

5.79

工程及新興化學品營收占比成長，Q3毛利率有望進一步提升

技嘉

(2376)

4.70

AMD股價超越英特爾，加上7奈米新品發表，供應鏈同慶


製表：柯宗沅

7月24日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢原因

前鼎

 (4908)

10.00

早盤雖一度突破前高，隨即獲利賣壓出籠，迅速跳水

倉和

(6538)

9.94

股價攻高回落後賣壓未歇，三大法人同步轉賣，回測年線

旭暉應材

(6698)

9.87

23日法說會宣布以2.7億元併購宏碩，卻不被市場領情

網龍

(3083)

9.86

《黃易M》上線，股價卻不漲反跌，直接摜破年線及半年線

友勁

(6142)

9.51

缺乏基本面支撐，經一個月震盪整理，24日拉出長黑日K棒

台表科

(6278)

9.43

蘋果23日大幅度回檔，拖累相關蘋概股賣壓同步湧現

世芯-KY

(3661)

8.79

早盤再度挑戰600元價位失敗後，調節賣壓再度出籠

智冠

(5478)

8.48

受旗下子公司網龍股價重挫拖累，盤中一度觸及跌停板

亞德客-KY

(1590)

7.76

雖上半年營收創同期新高，但尚存不確定因素下，攻高遇壓

金麗科

(3228)

7.69

自結6月稅後虧損達976萬元，較去年同期虧損幅度再度擴大

製表：柯宗沅

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工商時報 柯宗沅

證券組

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