7月24日一分鐘強弱勢股
7月24日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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旺矽
(6223)
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10.00
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積極擴產配合需求，隨下半年客戶追單，營收可望挑戰新高
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揚智
(3041)
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9.93
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外傳揚智接手聯發科旗下團隊，搶攻WiFi 6市場，增添新動能
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圓展
(3669)
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9.92
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業績面支撐，股價經震盪整理過後，24日攻勢再起
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麗臺
(2465)
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9.90
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轉型效益逐步發酵，自結Q2獲利擺脫虧損陰霾，EPS達0.25元
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九齊
(6494)
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9.85
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歐美疫情持續延燒，防疫相關產品為營運帶來支撐力量
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帆宣
(6196)
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9.57
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通過ASML認證，在台積電調高全年資本支出後，訂單能見度佳
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友銓
(5321)
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7.60
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併購效益顯現，由電商商機助推，6月營收改寫歷史新高
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勝一
(1773)
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7.25
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受惠半導體產業需求強勁，Q2獲利達2.85億元，年增逾四成
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三福化
(4755)
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5.79
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工程及新興化學品營收占比成長，Q3毛利率有望進一步提升
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技嘉
(2376)
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4.70
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AMD股價超越英特爾，加上7奈米新品發表，供應鏈同慶
製表：柯宗沅
7月24日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅(%)
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弱勢原因
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前鼎
(4908)
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10.00
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早盤雖一度突破前高，隨即獲利賣壓出籠，迅速跳水
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倉和
(6538)
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9.94
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股價攻高回落後賣壓未歇，三大法人同步轉賣，回測年線
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旭暉應材
(6698)
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9.87
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23日法說會宣布以2.7億元併購宏碩，卻不被市場領情
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網龍
(3083)
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9.86
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《黃易M》上線，股價卻不漲反跌，直接摜破年線及半年線
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友勁
(6142)
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9.51
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缺乏基本面支撐，經一個月震盪整理，24日拉出長黑日K棒
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台表科
(6278)
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9.43
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蘋果23日大幅度回檔，拖累相關蘋概股賣壓同步湧現
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世芯-KY
(3661)
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8.79
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早盤再度挑戰600元價位失敗後，調節賣壓再度出籠
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智冠
(5478)
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8.48
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受旗下子公司網龍股價重挫拖累，盤中一度觸及跌停板
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亞德客-KY
(1590)
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7.76
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雖上半年營收創同期新高，但尚存不確定因素下，攻高遇壓
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金麗科
(3228)
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7.69
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自結6月稅後虧損達976萬元，較去年同期虧損幅度再度擴大
製表：柯宗沅
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