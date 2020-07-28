成交衝破天際線 20檔抗壓飛漲

台股今（28日）加權股價指數收盤報12586.73點，跌1.57點，跌幅0.01%，成交量為3432.52億，創歷史新天量。

據業內初步統計，上市、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

上市股今漲幅7％以上的有9檔，前10名為晶電 (2448)、毅嘉 (2402)、隆達 (3698)、中釉 (1809)、隴華 (2424)、太空梭 (2440)、宏齊 (6168)、悅城 (6405)、映泰 (2399)、廣豐 (1416)。

今日有56檔超過5％跌幅，跌幅前10名有虹光 (2380)、大飲 (1213)、亞諾法 (4133)、杏輝 (1734)、士紙 (1903)、永崴投控 (3712)、揚智 (3041)、立積 (4968)、科風(3043)、同泰 (3321)。

上市成交量前10名個股為聯電 (2303)、玉山金 (2884)、台積電 (2330)、晶電 (2448)、欣興 (3037)、矽統 (2363)、群創 (3481)、鴻海 (2317)、國光生 (4142)、友達 (2409)。

上櫃有10檔7％以上漲幅，其中前10名為逸達 (6576)、立衛 (5344)、青雲 (5386)、愛地雅 (8933)、撼訊 (6150)、哲固 (3434)、廣寰科 (3287)、力麗店 (5364)、力新 (5202)、信立 (4303)。

今日上櫃有93檔股票有5％以上的大跌，前10檔前鼎 (4908)、方土昶 (6265)、元隆 (6287) 、訊達 (6140)、永昕 (4726)、家登 (3680)、保銳 (8093)、晶宇 (4131)、中天 (4128、九齊 (6494)等10檔以上跌停。

上櫃成交量前10名為漢磊 (3707)、精材 (3374)、世界 (5347)、光洋科 (1785)、合晶 (6182)、康和證 (6016)、萬潤(6187)、中美晶 (5483)、宏遠證 (6015)、晟德 (4123)。

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