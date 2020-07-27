台股衝30年新高 黃天牧：兩方帶動 留意風險

台股強強滾，在台積電漲停帶動盤中創下12,686.36點寫下30年新高。金管會主委黃天牧25日在接受財信傳媒董事長謝金河專訪時分析，這波台股大漲主要是「基本面」和「資金面」帶動，他也提醒要留意投資風險、要對所投資的股票有所認識。

謝金河指出，台股最近有重回30年前「台灣錢淹腳目」的時代，1980年時因台幣大升值，帶動熱錢流入，三商銀股價甚至都超過1000元，本益比達100多倍，但現在台股12000多點，台積電本益比不到20倍、很多股票都只有20、30倍，除了生技股比較嚴重之外，現在台股比30年前健康多，現在本益比20、30倍，除了生技股較嚴重，其他類股沒有太大問題。

台股是否已過熱？謝金河引用泰公（劉泰英）的話：散戶大量進場、台股有泡沫化之虞，王偉忠說很多不相干的人都進場了，股市該小心了。散戶2020年上半年開戶數達62.2萬戶，股民認同度回來、也是30年來首見。

黃天牧指出，台股最近表現基本面、資金面都有，就資金面來看，就是美國量化寬鬆QE、美國選舉下帶動資金行情。「基本面」也有，台灣的公司治理、殖利率、財報透明、對ESG重視， 2019年底外資占台股四成創歷史新高，都是因為外資看重這些基本面。

黃天牧指出，現在愈來愈多人重視資本市場，所以要強化台股制度、投資人教育，今年10月份開放零股交易，過去當副主委時，期貨市場投資人較年輕，但去年底來看，一般台股交易30歲以下占5﹪多、零股交易人30歲以下占10﹪左右，代表年輕人、資歷不足的人可透過零股交易投資台股，還有推廣ETF定期定額投資。

黃天牧強調，任何時期投資都有風險，重點是投資人要具備判斷投資的知識與能力，最近很多雜誌都提到羊群效應，擔心錯失這班船、要快點上船，主要是 低利率時代下，沒有其他選項。但再好的股票，若投資時點、退場時點錯還是會有損失，他呼籲要重視風險，對投資的股票有認識。

黃天牧認為，現在投資人成熟度有增加，但監理還是不同國外。證期局同仁說30年前股票一跌證管會（證期局前身）前面就有人抗議，但現在投資人比較理性、能承擔風險。但我國股市有結構問題，交易所的散戶投資人占六成、櫃買的散戶占八成，與國外不同，國外監理是只要公司資訊透明，投資人風險自負，但我國監理官還是要對投資人保護部份多做一點事，法規上就比較繁瑣，「我們規模不是全球最大，但希望質最好。」

台股面臨30年難得機遇，怎麼掌握？黃天牧指出，未來在新創板推動會更積極點，但由於我國股市散戶比重高、散戶不如機構投資人對風險、資訊判斷有落差，目前考慮中，有很多可能，「新創板不會只是一個名字，而是要符合未來十年經濟型態、中小企業所需要。」金管會將承擔多一點風險，讓資金籌募工具更符合大家期待。

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