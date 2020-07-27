啟發：本周挑戰12700 群益看好PCB等族群

啟發投顧看本周指數區間12,000-12,700點

台股上周五（24日）全體上市公司總市值為37兆4,453.89億元，較前周五（17日）總市值增加3,728.89億元，周增幅為1.01％。啟發投顧看本周指數區間介於12,000-12,700點，本周看好三大題材類股，包含：半導體股、5G概念股、IC設計股等。

啟發投顧分析指出，近期兩項國內外利多因素，包含：

1.籌碼面新台幣持續強勢走升，外資仍站於買方，技術面上「萬二」大關若結合短期均線成為強力支撐，只要量價結構不失序，台股仍可望維持創高格局。

歐美持續擴大推出救市方案、加上美國科技股財報頻傳佳音，且全球低利率環境凸顯台股殖利率優勢，中美貿易爭端及疫情有利台灣產業面替代性，價值面及基本面均有利台股後勢。

加以台積電法說證實科技股旺季來臨，基本面利多搭配台幣走升的資金行情，台股中多格局未變，後市有望再次衝高。

群益證券本周看好PCB族群等四大題材類股

台股累計今年初開盤迄7月24日共134個交易日，集中市場總成交值為24兆2,981.44億元，市場日均值為1,813.29億元，股票成交量週轉率為57.45％。群益證券看本周指數區間為12,000-12,500點，本周看好四大題材類股，包含：PCB族群、WFH概念股、半導體材料設備股、自行車股等。

群益證券分析指出，近期四項國內外利多因素：

1.上周加權指數隨外資買盤力道增溫，投信延續追價動能，資金面重回台積電、聯發科等電子股，在資金行情推動下，大盤中期的多方波段走勢不變。

2.台灣6月外銷訂單年增6.5％，創歷年同期新高，因疫情催生的WFH推升NB、網通、顯卡與伺服器需求強勁，加上HPC、5G通訊於成長趨勢下，晶圓代工、IC設計、光學、印刷電路板接單維持韌性，外銷接單連續4個月維持成長態勢。

3.台灣6月工業生產指數年成長7.34％，遠距商機崛起帶動電腦、電子產品及光學製品類年增19.4％，電子零組件年增23.8％，為歷年單月新高，指數連續5個月擴張。

4.歐盟通過7,500億歐元的經濟復甦基金，其中3,600億歐元將採貸款型式援助疫情較為嚴重的國家，3,900億歐元的補助金將撥款提供疫情衝擊經濟的國家貸款保證。另美國白宮力拚7月底推出1兆美元的紓困計畫，緩解疫情再次升溫的經濟負面影響。