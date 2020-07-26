法說會攀高峰 聯發科等20餘家密集上陣

台股行情迭創新高，本周法說會攀高峰，聯發科、穩懋、譜瑞-KY、日月光投控等20餘家科技公司法說會密集登場，聚焦第三季營運展望以及產業景氣看法，牽動個股走勢及盤勢攻堅行情。



台股行情欲小不易，加權指數上周震盪收12,304.04點，周漲幅1.01％及周K線連六紅，24日盤中高檔12,502.84點為波段新高點；反而是櫃買市場相對弱勢，櫃買指數震盪收162.36點，周跌幅0.30％，周K線已連兩黑，上周20日盤中低檔159.94點為波段新低點。



本周上市櫃公司法說會達高峰，統計至少25家公司已排定法說會行程，其中亞德客-KY及國光生兩家傳產公司，其餘23家都是科技公司，從27日盛群、揚明光；28日義隆、穩懋、訊連、中光電；29日聯亞、聯電、欣興、台郡、旺宏；30日友達、TPK-KY、譜瑞-KY、中華電、台達電、新唐、華邦電；31日聯發科、遠傳、美律、日月光投控、立積等，市場緊盯最新基本面業績變化。



第一金投顧董事長陳奕光指出，本周科技法說會重點仍是半導體相關產業，關注聯發科、日月光投控、穩懋以及譜瑞-KY等指標公司，對第三季在內的下半年營運展望；以聯發科下半年來自華為、小米、OPPO等非蘋陣營業績將可穩定成長，聯發科目前本益比僅30餘倍，低於大陸科創板動輒40以及50倍本益比；譜瑞-KY下半年可望維持雙位數成長，日月光及穩懋下半年展望也都優於上半年，整體半導體產業相關公司法說會偏正向。



統一投顧董事長黎方國表示，台積電18日法說會已為電子產業下半年景氣定調，因此包含聯發科、聯電、旺宏等法說會，都可以期待，聯電上周股價飆漲兩成，聯發科有外資調升目標價上看千元及24日股價曾達703元；另面板大廠友達第二季業績將小虧或是損益兩平，在面板報價上揚，有助第三季業績轉盈餘。



黎方國及陳奕光都指出，台股指數震盪攻堅之際，積極型投資人選擇半導體產業前景佳相關個股，保守型投資人轉向中華電及遠傳等長期穩定殖利率個股，目前盤勢觀察，布局權值股優於中小型股，建議操作以逢拉回承接及不積極追價。