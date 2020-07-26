台積再迎調升潮 500元成共識

英特爾7奈米CPU延遲，委外台積電代工機率大增，市場期盼台積電於超微、英特爾左右逢源，各大外資接連發表樂觀看法，「500元等級」推測合理股價共識正在凝聚，帶動美國存託憑證（ADR）24日大漲近一成，台積電27日開盤將直接挑戰「4」字頭。

台積電上周市值突破10兆大關，創台股新猷，摩根大通證券科技產業研究部門主管哈戈谷（Gokul Hariharan）提出，隨市場開始計算英特爾釋出的150億美元代工機會，台積電將會先享有本益比擴張題材，至2025年前，台積電營收年複合成長率可望達11％（基本假設為8％），同期間獲利年複合成長率更高達13％（基本假設為9％）。

也就是說，假設英特爾將所有PC與伺服器CPU都委外代工，外資估算，2025年可額外貢獻台積電每股純益6元，整體每股純益上看34元新猷，足足比2020年高出86％。

台積電ADR最新收盤價來到73.9美元，換算現股價格已來到437元，儘管ADR常態性相對台股台積電現貨溢價，然目前溢價幅度逾13％，外資看好現股收斂價差。同一時間，台指期貨夜盤在台積電ADR大漲的刺激下，強漲1.73％、210點，預先替台股27日開盤捎來暖流。

回顧外資圈對台積電股價預期，第二季後半以來可說大趕進度，里昂、花旗環球、摩根士丹利等，均在法說會前就調高財務預期，第二波則是法說落幕後，瑞銀、美銀、匯豐等進一步調高，這二波中，以里昂證券亞洲科技產業部門研究主管侯明孝賦予的500元推測合理股價最高。

令外資分析師大感驚喜的是，英特爾財報釋出7奈米CPU落後的觀點，「等於送給台積電利多Bonus！」因而出現第三波調升潮，如摩根大通證券調升到500元、追平里昂，麥格理證券更一面升評、一面拉高推測股價到530元，成外資圈最高。這不僅意味著，外資對台積電股價預期，正從「4」開頭邁向「500元俱樂部」，也呼應侯明孝當初先一步喊出500元，並不誇張。

摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻，在英特爾釋出7奈米製程遞延第一時間就發出對台積電影響觀點，直言在英特爾CPU委外代工機率大大提升下，台積電股價最樂觀預期（Bull case）上看530元機率大增。

麥格理證券大中華科技產業研究部門主管Nicolas Baratte，原本對台積電持較中性觀點，但基於英特爾先進製程足足落後台積電2.5年，直言英特爾的痛苦就是台積電的收穫，加上英特爾競爭對手超微（AMD）在x86架構市場市占加速提升，研判台積電來自高效能運算（HPC）營收將從2020年150億美元，高速成長至2023年的320億美元。