台積電上4字頭還能追？分析師神解答

外界預期台積電可望拿下英特爾7奈米晶片代工大單，激勵上周五（24日）台積電ADR暴漲近10％，此漲勢有助於明（27）日台積電開盤氣勢，不少空手投資人心癢難耐又想進場搶買，周一若漲個5％～7％，3字頭可能買不到了；對此，分析師認為，投資人順勢而為，買貴一點也無妨，別說3字頭，往後可能連4字頭的台積電都買不到。

英特爾日前無預警表示，7奈米製程遭遇瓶頸，因此推出時間較原先延後6個月，並考慮擴大委外代工，市場認為，台積電拿下訂單的機率大增，並樂觀預期股價可上看530元，帶動台積電ADR大漲9.69％，相較之下，先進製程落後的英特爾股價則狂瀉16.2％。

眼看台積電股價飆上天，批踢踢股版不少投資人，直問明天要用漲停價追嗎？有其他網友認為，周五股價漲1.18％、收在386元，只略為反映，周一會補漲，漲個5％～6％差不多，上400是幾乎確定了。

中華財經台分析師林鈺凱表示，明天台積電再創歷史新高，已是箭在弦上，別說3字頭的台積電，往後可能連4字頭的台積電都買不到。如果趨勢是對的，買貴一點也無妨，最怕的是趨勢看對了，最終卻不敢出手，與行情擦肩而過，徒留遺憾。

他指出，7月以來，台股多頭氣勢與台積電息息相關，創新高時，台積電肯定有參與到，震盪回檔時，台積電也適度扮演撐盤角色，就是不讓台股跌，這冥冥之中，似乎就是有隻看不見的黑手，將台積電當作控盤工具。

「而誰會是這隻幕後黑手？從國安基金的態度來看，可以推敲出，近期很有可能挑戰12,682歷史高點，甚至繼續往上，若真如此，台積電會漲到多少？」

不過，摩爾投顧分析師鐘崑禎看法相對保守，他認為，台積電ADR在上周五的暴漲，可能只會是雷聲大雨點小，建議以平常心看待就好，且台積電目前的股價離理論合理價相距不遠，投資人可以分批買進，當成績優股長期投資，但不建議把台積電當成短線飆股在操作。（中時新聞網 吳美觀）

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