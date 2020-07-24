15檔內資撐腰 多頭火種

美中對峙情勢升溫、全球股市烏雲籠罩，台股24日也受波及重挫百餘點，法人指出，多頭向上趨勢不變，且本土資金火熱，包括聯電、大聯大、兆豐金、華通等15檔，績效表現亮眼，投信本周著墨頗深，替台股留下多頭火種。



本周台股僅有旺前三個交易日，24日台股變臉快速，一度因受惠台積電大漲而衝過12,500點，然大陸在台股盤中宣布關閉美國在成都領事館的利空傳出，賣壓一路湧出，尤其中小型股的恐慌情緒沉重，台股24日終場從大漲百點，轉為下挫109點，收在12,304點。



台股周線留下了198.84點的上影線，惟下方買盤仍積極，周線有139.45點下影線，呈現上檔有壓，下檔有撐的格局。



永豐投顧總經理李學詩認為，台股24日衝過12,500點，是由台積電一路闖關帶動，但中小型股並未跟上，生技股仍在跌勢中，外資買超也沒有想像中積極，逢高減碼的心理壓力遂逐步浮現，同時再遇上中美兩國一前一後關閉領事館爭議一事恐還有得吵，動搖了投資人的持股信心。



法人表示，外資24日賣超108.29億元，連三賣；反觀投信則買超7.68億元，為連十買，合計買超114.49億，顯示投信對台股深具信心。



德信證券自營部副總吳文彬認為，投信近期布局的個股績效都相當優異，由於即將進入第二季財報及7月合併營收公布周期，投信將資金轉進第二季財報強及下半年展望佳的個股布局。



挑選投信近五個交易日買超、今年第二季合併營收較去年同期成長，且技術面強勁的個股，包括聯電、大聯大、兆豐金、華通、緯創、仁寶、廣達、奇鋐、南電、GIS-KY、群光、漢磊、欣興、晶技、世界等15檔個股。



第一金投顧董事長陳奕光認為，第二季營運表現尚可，同時享有低股價、今年漲幅落後、低本益比的低風險優勢的個股，更能獲得市場的認同。例如聯電第二季合併營收年增率超過二成、股價單周大漲20.43％；華通第二季合併營收年增率11.06％、股價單周上漲5.56％；南電第二季合併營收年增近二成、股價單周上漲15.66％，都是有業績題材的績優股。



李學詩說，台股多頭趨勢向上不變，短期遇到的中美關係緊張而回檔，有利於漲多的台股降溫，投資人密切關注下周國際情勢穩定時的介入時機。