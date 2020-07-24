台股前瞻》下周高點搶先報、6大類股好運到

▍康和投顧

台股本周各類股漲跌互見，以半導體類指數上漲5.40％最強勢，以其他電子類指數下跌6.56％最弱勢。康和投顧預期下周指數將在12,100～12,682點區間震盪，下周看好八大題材類股，包含：IC設計股、記憶體股、半導體設備材料股、PCB股、網通股、板卡股、汽車零件股、運動概念股等。

康和投顧分析指出，彙整近期三項國內外利多因素，包含：

1.美國Fed於下周進行7月FOMC例會，預計延續既有寬鬆貨幣政策可能性高，雖可能針對現有的流動性政策工具進行微調，但調降利率水準的機率較低，預期對於股市資金面仍屬正向預期。

2.歐盟通過發行高達7,500億歐元聯合債券之經濟復甦刺激計劃，以幫助歐盟度過因疫受到的經濟衝擊；其中，復甦基金發放3,900億歐元救助金不需要償還，剩餘3,600億歐元則屬低利貸款。

3.國際半導體協會（SEMI）上修2021年資本支出年增率至24％，由原先預估值657億美元提升至677億美元，續創歷史新高，且台積電法說後也上修全年展望及資本支出，對半導體產業展望正向。

▍台新投顧

台股周五（24日）加權指數收盤為12,304.04點，較上周五（17日）累計上漲122.48點，周漲幅為1.01％，周K線連六紅。台新投顧下周看好六大題材類股，包含：IC設計股、晶圓代工股、Led股、手機零組件股、電動車股、車用電子股等，研判下周指數將在12,000～12,500點區間震盪。

台新投顧分析指出，近期影響台股三項國內外利多因素，包含：1.各國逐步解封，恢復經濟活動。2.資金持續回流台股。3.第三季進入電子產業營運旺季，有利於業績表現。

但台新投顧也提醒要留意三項國內外利空因素：1.地緣政治風險持續存在。2.歐美部分國家疫情二度爆發。3.國內外企業財報高峰，業績不確性仍在。

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