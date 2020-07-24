3大法人賣超159億 台股大跌百點失守5日線

台積電獨木難支 台股收跌109點失守5日線

美股回檔衝散亞股多頭氣勢，陸股重挫更加助長空方氣焰，台股雖有台積電一夫當關，但市場賣壓仍重，指數開高走低下跌109點，失守5日均線12352點。

加權股價指數終場下跌109點、跌幅0.88%，收在12304.04點，成交值新台幣2645.47億元，週線上漲122.48點，拉出週線連6紅。

英特爾（Intel）7奈米處理器進度延遲，盤後股價重挫逾1成，對手超微（AMD）盤後股價大漲近8%，台積電ADR盤後也漲4.68%，激勵台積電盤中股價大漲逾3.5%，創395元歷史新天價，不過尾盤漲幅收斂以上漲1.18%作收。

分析師表示，台股早盤在台積電力守下，指數維持在紅盤之上，無奈陸股開盤後，受到美中關係惡化影響，指數從創波段新高的12502點直挫至12266點，不到2小時下跌超過200點，雖尾盤承接買盤進場，但已難挽頹勢。

法人分析，指數今天創波段新高12502點後回檔測試5日線支撐，週線則是拉出連續第6根紅棒，要說盤勢就此轉空言之過早，不過今天台股盤中震盪幅度大，也逼出2645億元近期大量，若出現較明顯回檔，關前整理的時間將拉長。

此外，法人擔心，美元3月底以來呈現明顯貶勢，第2季美元指數下跌近1.6%，電子業第2季財報恐出現匯損，加上7月以來美元指數跌幅超過2.8%，雖為資本市場帶來熱錢效應，但對產業獲利的損害也需密切觀察。

三大法人賣超台股159.92億元

台股今天跌109點，收在12304.04點，成交值新台幣2645.47億元。三大法人外資及陸資賣超、投信買超、自營商賣超，合計賣超新台幣159.92億元。

自營商賣超59.26億元，投信買超7.68億元，外資及陸資賣超108.34億元。

法人分析，指數今天創波段新高12502點後回檔測試5日線支撐，週線則是拉出連續第6根紅棒，要說盤勢就此轉空言之過早，不過今天台股盤中震盪幅度大，也逼出2645億元近期大量，若出現較明顯回檔，關前整理的時間將拉長。

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