7/24美股焦點新聞 重點摘要

美股周四相關焦點新聞的核心掃瞄如下：

1.貴金期貨-美元走跌 周四紐約期金逼近歷史高點

因各國推動刺激財政的措施，以及美元走跌在低點徘徊，使周四期金價格連續第5日上漲，逼近歷史上最高點，再加上近期中美關係惡化，金價有望挑戰1900美元大關，同日白銀則是溫和回落。

分析師表示，如果金價突破1900美元，難說未來幾周不會登上2000美元，除非新冠肺炎趨緩，或是經濟復甦優於市場期待，否則金價這波漲勢難以阻擋。

周四(7/23)報價，8月黃金漲24.9美元，報每盎司1890美元，9月白銀跌0.15美元，報每盎司22.99美元，10月白金漲6.4美元，報每盎司963.8美元，9月鈀金漲10.8美元，報每盎司2239.8美元。

（商品行情網 王馨慧）

2.LME基本金屬-空頭回補 激勵周四LME期鎳漲逾4.2％

因中國通過基礎建設措施，可望進一步拉抬金屬需求回升，樂觀投資氛圍，吸引投資人空頭回補，激勵基本金屬期貨全漲，其中期鎳漲逾4.2%，為表現最佳之金屬。

分析師表示，中國鋁進口量較去年同期增加4.9倍，達到28萬8783噸，創11年來最高紀錄，顯示需求面轉強，估計短期內鋁價可能獲得支撐。

終場期鎳上漲553美元，報每公噸13689美元；期錫上漲232美元，報每公噸17813美元；期鋅上漲26.5美元，報每公噸2239.5美元；期鋁上漲10美元，報每公噸1701美元；期銅上漲58.5美元，報每公噸6544.5美元；期鉛上漲20.5美元，報每公噸1826美元。

（商品行情網 羅宇揚）

3.原油期貨-需求削弱 周四國際原油期貨跌逾2％

由於美國新冠肺炎疫情確診人數增加，連帶影響失業率同步攀升，美國勞工部23日公布，截至18日當週，全美141.6萬人初次申請失業給付，比前一週上修後數值多10.9萬人，也由於各地疫情迅速惡化，就業市場復甦恐面臨阻礙。

此外美國能源資訊署(EIA)於周三(22日)公布美國商業原油庫存為5.3億桶，增加比率490萬桶，原油庫存的意外增加也令投資人擔心需求前景，進而引發下跌情勢，其中美國原油跌幅2%，倫敦原油跌幅2.2%。

美國NYMEX-9月輕質原油期貨下跌0.83美元，報每桶41.07美元；8月熱燃油跌0.02美元，報每加侖1.25美元；8月RBOB汽油跌0.02美元，報每加侖1.26美元；倫敦ICE-9月布蘭特原油期貨下跌2.2%美元，報每桶43.31美元。

（商品行情網 王聖為 ）

4.棉花期貨-出口疲軟打壓 周四紐約期棉走疲

因出口銷售數據疲軟，且氣象條件良好，令主要棉花種植地區也承壓，據美國農業部USDA的週出口銷售報告，出口減少了271,300包，前一周下降13%，打壓棉價持續疲軟下跌，其中美國紐約棉花交易所(NYCE/ICE)10月棉花期貨下跌1.06美分，跌1.7%，收盤每磅61.68美分；而12月棉花期貨跌0.62美分，跌1%，報每磅61.58美分。

據了解，美國國家氣象局，預計德州西部的平均溫度將接近平均水平，零星的陣雨和雷暴天氣將散佈在該地區的大部分地區，以緩解乾旱炎熱的天氣，威脅農作物品質。

中國鄭州商品期貨7月期棉結算價收報每公噸13145元人民幣，較前一日下跌180元人民幣；庫存方面，截至7月22日，ICE登記庫存7807包，較前一日減少93包。

（商品行情網 鄧凱綺 ）

5.航運指數-運價持續低迷 周四波羅的海BDI指數續跌近6％

受波羅的海運價指數跌至近一個月以來低點，拖累乾散貨與巴拿馬型指數續跌，此外超輕便極限型運費指數(BSI)，也結束了18個交易日來的漲勢，首度下跌7點。

其中波羅的海乾散裝綜合指數(BDI)下跌85點，收1388點，跌幅逾5.8%；海岬型運費指數(BCI)下跌190點，收2236點，跌幅7.8%；其平均日租金為每艘18542美元，減少1578美元。

巴拿馬極限型運費指數(BPI)下跌72點，收作1263點，跌逾5.4%，其平均日租金為每艘11363美元，減少649美元；超輕便極限型運費指數(BSI)下跌7點，收作925點，跌逾0.7%。

（商品行情網 王聖為 ）

6.科技股遭拋售 美股大跌

最新公布的企業財報好壞不一，以及新冠肺炎疫情惡化的跡象升高，可能使經濟深度衰退的情勢惡化，投資人撤離近來引領市場的科技股，周四美國三大指數大跌，蘋果、微軟與亞馬遜等動能股下挫對美股的拖累最大。

美國上周（截至7月18日）初領州失業金的人數增加10.9萬人，經季調後為141.6萬人，為近4個月來請領人數首次增加，使美股承壓。某科技產業監督團體報告蘋果正面臨數州發起的消費者保護調查，使美股賣壓加劇。蘋果收跌4.6%。

周四收盤，道瓊工業指數跌353.51點或1.31%，為26,652.33點。標普500指數跌40.36點或1.23%，為3,235.66點，結束連漲4天的升勢，並創下6月26日以來最大單日百分比跌幅。那斯達克指數跌244.71點或2.29%，為10,461.42點。

羅素2000指數與標普小型股600指數今日表現優於大盤。

標普500指數11大類股普遍收黑，以科技股跌2.63%，跌幅最大。

微軟雲端運算業務Azure上季增長首次跌破50%，股價下挫4.3%。

特斯拉連4季獲利，可望納入標普500指數，惟分析師質疑其股價與業績表現是否相符，終場股價下挫5%。

美國航空集團宣布將重新考慮8、9月增加航班後，股價勁揚3.7%。標普1500航空公司指數收漲1.3%。

推特每日用戶數創下歷來最大年增長，股價上漲4.1%。

（時報編譯 柯婉琇）

7.美股消息面： 紐約期金漲1.3％ 再創近9年新高

美中兩國緊張關係升高，持續受避險需求帶動，以及在美元走軟助攻下，周四紐約期金收漲24.9美元或1.3%，為每盎斯1890美元，再創下2011年9月來新高。期銀漲多回落，終場收跌15.6美分或0.7%，為每盎斯22.988美元，本周首度與金價走勢背離。

美中緊張局勢不斷升高，以及蘋果面臨主管機構的消費者保護調查，使美股大跌，亦使美元承壓，尾盤美元指數跌0.33%，報94.687點，盤中最低跌至94.587點，創下逾2年新低。

美國國會在新激勵方案上仍存在分歧，以及美國就業市場出現再度轉弱的跡象，恐不利於原油需求前景，抵消美元走軟對油價的提振，周四紐約期油收跌83美分或2%，為每桶41.07美元。倫敦布蘭特期油收跌98美分或2.2%，為每桶43.31美元。

美國房地產抵押貸款機構房貸美（Freddie Mac）公布，本周30年期平均抵押貸款利率為3.01%，較前一周創下歷史低點的2.98%反彈，為6周以來首度攀升，但平均抵押貸款利率仍跌近1971年有紀錄以來的最低水準。

世界大型企業研究會（Conference Board）公布，美國6月領先指標升高2%，略低於經濟學家預期的升2.1%。

美國勞工部周四公布，上周（截至7月18日止）初次請領失業救濟金人數較前一周增加10.9萬人，為141.6萬人，超出市場預期的130萬人，並為3月底以來首次反彈。上周初次請領失業救濟金人數4周均值為136.025萬人，較前一周減少1.65萬人。截至7月11日止當周，美國續領失業救濟金人數較前一周減少110.7萬人，報1619.7萬人。

（時報編譯 柯婉琇）