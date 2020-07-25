台積衝新高 散戶還能追嗎？法人提出這兩點

台股21日再現「瘋狗浪」的資金行情！在台積電（2330）最高強升4.9%至384元歷史新高，以及聯發科（2454）、玉晶光（3046）等中大型股助攻下，加權指數一度躍升253.45點至12427.99點，改寫30年新高，估計全天成交量達2200億元。

市場法人認為，當前指數確實位在歷史高檔，但目前尚未看到回檔跡象，建議投資人可聚焦蘋果供應鏈、伺服器或NB等進入旺季且業績透明的族群，或是自行車等解封概念股。

萬寶投顧研究部執行長王榮旭觀察，台積電今天漲幅幾近5%，本身權重佔大盤達20%，自然帶動台股上攻。由於台積電基本面佳，估計外資回頭大買，而大盤創高表示台股仍處於多頭，加上美股昨天走強，陸股上周也只下跌一天，因此國際股市依然強勢。

其次，儘管COVID-19（武漢肺炎）疫情依然嚴重，低利率帶來的許多資金仍流入股市，因為各國無法全面封鎖，加上政府紓困，使得全球經濟走過第二季最糟的情況，開始進入復甦階段，股市自然反映投資人樂觀看待未來。

Q3看啥族群？ NB、PC、蘋概股

他認為，短線上第二季財報影響慢慢過去，投資人開始看第三季，預期NB（筆記型電腦）、PC（個人電腦）、平板及伺服器都將進入旺季，且5G手機供應鏈在第三季將開始表現，所以今天聯發科才最高大漲逾6%。

再者，另一個有第三季業績題材的就是蘋果新產品供應鏈，所以玉晶光盤中躍升逾5%。

內資調節、外資回補 籌碼面未過熱

從籌碼面來看，外資上周終結連續6周買超台股後，今天可能又積極回補；內資上周已經逢高調節，使得櫃買指數今天即使最高大漲1.3%，都還沒有站回月線，這「表示內資並未過熱，這是好事」。

王榮旭認為，如今各個指數都在歷史高檔，惟目前尚未看到有高檔量縮等回檔跡象，建議投資人可以聚焦體質好、業績透明的族群，例如半導體等。

7月外資愛台灣 累計買超10.3億美元

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏則表示，長期來說兩項指標意味台股後市仍樂觀，第一是籌碼面，國安基金在12000點以上仍未退場，意味國安基金可能認為台股於資金行情支撐下，仍未見高點。

其次，民間資金也波濤洶湧。雖然外資上周小幅流出，但7月截至昨（20）日外資仍累積買超10.3億美元，是新興亞股中唯一維持淨流入的市場，顯見資金面依舊相對樂觀。

老手、菜鳥齊衝鋒 日均量可望維持2000億元

台灣證交所也統計，第二季集中市場大戶、中實戶的戶數均創新高，且連續3個月30歲以下投資人開戶數均超過百萬人，意味老手與菜鳥同時衝鋒，預期7月台股交易量可望維持日均量2000億元上下。

但周俊宏強調，畢竟台股位置已高，短期難免高檔震盪，建議投資人謹慎選股，建議可鎖定遠端工作概念股、高速傳輸產業等長期趨勢族群，或是自行車等解封概念股。

(本篇文章為分享與教學之用，無任何影響股價之意圖，亦非推薦任何股票，投資人勿將教學內容視為投資建議，在做投資之前應理性思考，獨立判斷，並自負投資盈虧責任。)

文章來源：今周刊

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