7月23日一分鐘強弱勢股
7月23日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(％)
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強勢原因
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聯電(2303)
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10
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基本面持續改善，獲日系外資調升評等至「買進」
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創惟(6104)
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10
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蘋果可能不再隨盒裝附贈充電，創惟出貨量看增
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瑞基(4171)
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9.95
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新冠肺炎檢測設備、試劑獲TFDA產銷及輸出許可證
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茂矽(2342)
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9.89
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Q3產能利用率達滿載投片，且訂單能見度看至Q4
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友銓(5321)
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9.89
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第三季開始進入電商產業旺季，估營運將逐季成長
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永崴投控(3712)
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9.84
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子公司獲台電離岸風電二期標案，潛在商機上看兆元
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聰泰(5474)
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9.79
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6月營收2.46億元、年增79.61%，營運表現出色
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ABC-KY (6598)
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9.72
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新冠病毒分子檢測試劑7月陸續出貨，業績看俏
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豐祥-KY (5288)
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9.72
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各國陸續解封，運動商機再起，H2營運回溫可期
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中天(4128)
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9.58
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6月每股賺進2.48元，加上跌幅已深，股價回神反攻
製表：廖育偲
7月23日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅(％)
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弱勢原因
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逸達(6576)
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7.47
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終結日K連三紅，後續恐向下測試季線支撐力道
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訊連(5203)
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6.11
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短線出現暴漲暴跌走勢，並回吐光前日大半漲幅
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光洋科(1785)
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5.11
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高檔震盪整理，法人獲利賣壓出籠，驚險守住月線
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玉晶光(3406)
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5.03
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Semco與舜宇光將搶進蘋果供應鏈，前景遭看淡
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元晶(6443)
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4.93
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外資連四日站賣方，5日線轉為下彎，股價連二跌
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友訊(2332)
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4.2
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股價量縮收黑，外資及自營商聯手大砍7,167張
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大立光(3008)
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4.2
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股價跌破4,000元大關，三大法人近二日全面賣超
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懷特(4108)
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4.13
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外資反手調節195張，吞噬掉前一日全部漲幅
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盟立(2464)
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3.94
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賣壓湧現，日K連二紅止步，股價失守50元整數價
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亞泥(1102)
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3.23
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受亞泥中國獲利利空衝擊，除息首日陷入貼息窘境
製表：廖育偲
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