7月23日一分鐘強弱勢股

7月23日一分鐘強勢股

公司

漲幅(％)

強勢原因

聯電(2303)

10

基本面持續改善，獲日系外資調升評等至「買進」

創惟(6104)

10

蘋果可能不再隨盒裝附贈充電，創惟出貨量看增

瑞基(4171)

9.95

新冠肺炎檢測設備、試劑獲TFDA產銷及輸出許可證

茂矽(2342)

9.89

Q3產能利用率達滿載投片，且訂單能見度看至Q4

友銓(5321)

9.89

第三季開始進入電商產業旺季，估營運將逐季成長

永崴投控(3712)

9.84

子公司獲台電離岸風電二期標案，潛在商機上看兆元

聰泰(5474)

9.79

6月營收2.46億元、年增79.61%，營運表現出色

ABC-KY (6598)

9.72

新冠病毒分子檢測試劑7月陸續出貨，業績看俏

豐祥-KY (5288)

9.72

各國陸續解封，運動商機再起，H2營運回溫可期

中天(4128)

9.58

6月每股賺進2.48元，加上跌幅已深，股價回神反攻

製表：廖育偲

7月23日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(％)

弱勢原因

逸達(6576)

7.47

終結日K連三紅，後續恐向下測試季線支撐力道

訊連(5203)

6.11

短線出現暴漲暴跌走勢，並回吐光前日大半漲幅

光洋科(1785)

5.11

高檔震盪整理，法人獲利賣壓出籠，驚險守住月線

玉晶光(3406)

5.03

Semco與舜宇光將搶進蘋果供應鏈，前景遭看淡

元晶(6443)

4.93

外資連四日站賣方，5日線轉為下彎，股價連二跌

友訊(2332)

4.2

股價量縮收黑，外資及自營商聯手大砍7,167張

大立光(3008)

4.2

股價跌破4,000元大關，三大法人近二日全面賣超

懷特(4108)

4.13

外資反手調節195張，吞噬掉前一日全部漲幅

盟立(2464)

3.94

賣壓湧現，日K連二紅止步，股價失守50元整數價

亞泥(1102)

3.23

受亞泥中國獲利利空衝擊，除息首日陷入貼息窘境


製表：廖育偲

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工商時報 廖育偲

證券產業新聞中心-證券組

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