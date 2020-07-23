上市、櫃企業營運快報

今（7/23）日上市、櫃企業營運快報如下：

1.鑄件大廠永冠-KY拿下西門子歌美颯、三菱重工維特斯兩風機大廠離岸風電鑄件訂單，計畫斥資新台幣52.2億元，在台中港區租地20公頃建新廠，預計8月17日舉行動土儀式。

公司規畫新廠在2022年第一季小量生產，第二季正式投產，第一階段年產能4萬噸風電鑄件，除供應台灣離岸風機市場需求外，未來也將外銷美國、德國、印度及丹麥等市場。

2.聯發科(2454)5G再添新兵!今(23)日宣佈推出天璣720，進一步推動5G中端智慧手機的普及，持續擴增自家5G SoC(系統單晶片)產品的實力及廣度。

聯發科無線通訊事業部副總經理李彥輯博士表示，天璣720為中端大眾市場提供功能豐富的5G技術和用戶體驗，此款高能效5G系統單晶片擁有強勁的性能以及出色的顯示和影像技術。這些特性的融合，將協助終端設備廠商為全球消費者打造差異化的5G設備。

3.宏達電(2498)今(23)日宣布，VIVE X全球加速器自2016年成立至今邁入第四年，所投資公司市值總體而言均有成長佳績，過去一年，更有17家公司受投資者青睞獲額外資金挹注。

不僅如此，VIVE X同時宣布7宗新投資案，包括專注研發企業XR軟體解決方案、加強XR用戶體驗以及VR、AR、AI和5G中的獨特技術，也顯示虛擬實境生態圈持續邁向成熟。

4.中租-KY(5871)23日公告6月單月自結合併稅後純益新台幣13.1億元，每股稅後純益(EPS)為0.95元，累計前6月合併稅後純益為新台幣78.9億元，年增4％，累計每股稅後純益(EPS)為5.71元。

5.長科(6548)自結第2季稅後盈餘為2億元，季增57%，單季每股盈餘為0.57元，長科積極擴建台灣及大陸產能，其中台灣廠除承接OM的機器設備、生產技術和專利權，亦將投資30億元於高雄楠梓廠區建新廠，擴產QFN及建置蝕刻線。

新廠預計2022年開始送樣認證並量產，大陸亦將設立新公司整併大陸蘇州廠及新廠，未來將主攻大陸當地客戶。

6.趨勢科技發表一份最新研究報告，警告消費者小心最近興起的一波網路大戰，駭客集團正積極駭入家用路由器來建立自己的物聯網殭屍網路，呼籲使用者應採取因應措施來防範自己的裝置因遭駭客入侵而成為網路犯罪的幫兇。

7.資誠（PwC）永續發展服務公司23日與標準普爾全球（S&P Global）合作發布《2020永續年鑑》第一本正體中文版，為全球第一個永續發展指數－道瓊永續指數（DJSI）年度評鑑總結果。

8.隨著時序步入授權金認列旺季，矽智財（IP）廠M31第3季營運可望高度成長，法人預期，業績將季增超過4成，M31今年營收將逼近新台幣10億元，創歷史新高。

9.遠傳(4904)今日宣布，「遠傳心5G」開賣近3周，為了讓民眾更深入了解5G如何改變未來生活，遠傳將大力推動偏鄉5G建設與導入遠距診療的點點滴滴拍成影片，上架至YouTube至今已近300萬觀看人數。

5G開賣期間更推出新一系列品牌影片，累計逾400萬觀看數。遠傳也與人氣網紅HowHow、蔡哥合作推出5G宣傳影片，詼諧幽默的內容吸引網友熱烈迴響，也超過70萬觀看數。

10.旭暉應材(6698)表示，公司為跳脫單一產業營運產生的風險，斥資跨足具有深厚發展潛力的半導體、國防設備、太陽能設備領域，董事會決議以約新台幣2.7億元轉投資國內唯一提供微波真空管設計與生產廠商宏碩系統，至少持有宏碩系統股權40％，今年第3季宏碩系統將列入旭暉的合併報表。

11.交通部長林佳龍23日南下屏東出席「屏東觀光圈及觀光產業座談會」，會前接受媒體聯訪時，針對安心旅遊補助經費表示，執行率達8成的縣市，觀光局已準備好分批發放，並可啟動第2波申請，強調安心旅遊會持續進行到10月底。

12.新冠肺炎肺炎疫情，導致多個移工來源國與我國班機取消，許多原訂要返國的移工雖然聘期已屆滿3年，卻仍無法順利歸國、也因未有工作許可無法工作，勞動部在5月時曾開放在3月17日至6月17日期滿的移工，雇主可以申請短期聘僱，今天再度公告期限再延至9月17日。