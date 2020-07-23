今日焦點股 重點摘要

今（7/23）日熱門焦點股如下：

（1）台積電股價不斷創新高，買盤延伸至其他晶圓代工股，世界(5347)股價連續第二天再創新高，達98元。外資連續13個交易日共買超2萬8246張，帶動股價繼昨天漲停創新高90.7元後，今日進一步攻高。

世界先進將於8月5日舉行法說會公布第二季獲利及第三季展望，預期在遠距上班、教學等應用，驅動筆電需求，以及大面板電視需求不淡，支撐營運。除了外資，本土法人近期也加上追買的行列，其中，投信連6天共計買超世界先進1964張。

世界先進第2季在電源管理晶片與大尺寸面板驅動IC客戶強勁需求，加上新加坡新廠產能挹注，營收創新高。第2季營收82.26億元，達成80億至84億元營運目標，季增4.88%，並刷新歷史新高紀錄，電源管理晶片與大尺寸面板驅動IC客戶需求熱絡是主要動能。

今年新加坡新廠將挹注全年產能逾15%，世界先進2020年營收可望寫新猷，獲利亦可望比去年成長，也將創下新高紀錄；惟因新廠致毛利率下滑，全年獲利增幅估低於營收成長率。世界先進2020年1-6月營收160.7億元，較去年同期增加16.25%。

世界先進董事長方略於日前股東會指出，目前有新冠肺炎及美中貿易戰對市場造成不確定性，但2020年以持續成長為目標，公司上半年營運符合預期。今年新加坡廠產能加入後，全年產能將可望增加超過15%，成為帶動公司營運成長之動能。（時報資訊 沈培華）

（2）自行車族群-巨大（9921）、美利達（9914）、愛地雅（8933）等個股，23日早盤股價表現疲弱不振，利奇(1517)卻量價齊揚，盤中股價最高站上11.35元、逆勢大漲近9%，差一根就漲停板，目前成交量衝破7100張。

利奇5月稅前淨利1,500萬元、本期淨利1,500萬元，均為年減26%，EPS0.07元；第1季合併營收5.16億元，年減28%，稅前虧損7000萬元，本期淨損6900萬元，每股虧損0.28元。（工商時報 曾麗芳）

（3）盤中熱門焦點股：

1.聯電(2303)：H2營運看好，本土法人持續買超，加上昨夜ADR大漲3.11%，今早開盤不到10分鐘成交量即爆衝逾10萬張、股價急拉漲停19.25元。

2.威剛(3260)：外資連兩日買超，推升股價逆漲至60.9元，3天完成填息。

3.世界(5347)：外資連13日買超，昨放量拉出一根長紅棒，今早多頭趁勝追擊，挾量衝上97.9元、漲幅近8%。

4.東和鋼鐵(2006)：外資昨終止連3日賣超、轉買超851張，自營商亦買超281張，拉升今早股價逆漲近1.5%。

5.淘帝-KY(2929)：昨股價探至42.2元新低後，今早低接買盤湧入，股價強彈逾5.5%。

6.昇佳電子(6732)：遞延訂單浮現，Q3營運回升，早盤上漲逾4.5%。

7.雍智科技(6683)：受惠5G帶動測試載板，Q3業績拚新高，H2營運動能強，股價逆勢上漲逾3%。

8.祥碩(5269)：AMD、蘋果、5G等利多一把抓，晨盤上揚逾4%，成功超車矽力-KY、坐上股后寶座。

9.鴻海(2317)：今日除息，開低走高，為除息行情寫下好的開始。

10.金像電(2368)：基本面持續發威，逆勢走強逾3%，再創高點。

11.亞泥(1102)：亞泥中國上半年營運陷谷底，多方傷重，今早股價重跌逾2.5%。

12.光洋科(1785)：金價攀抵近九年新高，挾金價題材走高回到50元。

13.貿聯-KY(3665)：特斯拉連4季實現獲利，概念股水漲船高，早盤成功抗空在200元上方蓄勢。

14.緯創(3231)：花128億買0.81%立訊股票，早盤放量漲逾3.5%。

15.利奇(1517)：外資昨賣超縮手，早盤偏多操作、大漲逾5%。

16.寶聯通(5450)：外資連2日買超，早盤大漲逾7%，站上20元。

17.中天(4128)：Q2每股賺5.24元，激勵連拉2根漲停，重燃生技股希望。

18.瑞基(4171)：新冠檢測設備、試劑獲TFDA產銷及輸出許可證，晨盤火速攻頂，重返五日線。

19.三福化(4755)：H2營運蓄勢看旺，繼昨日強拉漲停後，早盤續彈升5%，改寫天價73元。

20.晶電(2448)：訂單能見度可到9月，獲外資連2買，晨盤一度逆勢走揚2%，站穩各短均線。

21.彩晶(6116)：Q3營運看俏，外資連3日買超共逾4萬張，晨盤翻紅彈升近3%，攻半年高。

22.茂矽(2342)：第三季產能利用率已達滿載投片，且訂單能見度看到Q4，外資連兩日買超，今早挾量強漲逾6%。

（4）超微（AMD）股價飆漲8.4%，收61.79美元，創歷史收盤新高，激勵合作夥伴祥碩股價同步走高，一度達新台幣1770元，超越矽力-KY，躍居台股股后。

超微宣布推出7奈米的Ryzen 4000系列桌上型電腦處理器，包括聯想與HP等夥伴將於第3季起陸續推出搭載相關處理器的新產品。超微股價應聲大漲，收61.79美元，漲幅高達8.4%，創歷史收盤新高。

高速傳輸介面晶片廠祥碩是超微密切合作夥伴，近年營運成績不斷創歷史新高，去年每股純益達新台幣16.08元，今年上半年營收28.94億元，年增達58.59%，第1季每股純益達8.2元

隨著超微股價強漲，祥碩今天在市場買盤積極湧入下，股價也有不錯表現，一度達1770元，漲85元，漲幅超過5%，反觀矽力-KY股價表現相對弱勢，一度由紅翻黑，達1725元，台股股后因而易主，由祥碩登上台股股后寶座。（中央社）

（5）聯電28奈米接單暢旺，第2季每股純益可望超過新台幣0.5元水準，外資預估，今年每股純益將挑戰1.4元，創10年新高，激勵聯電今天股價一度漲停，創12年新高價。

聯電今天在市場買盤積極湧入下，股價表現強勁，早盤一度攻上漲停，達19.25元，漲1.75元，漲幅達10%，並創12年來新高價。

聯電近年營運致力追求獲利成長，外資預期，受惠無線網路、有機發光二極體（OLED）、面板驅動IC與影像感測器等客戶訂單成長，聯電28奈米產能利用率順利回升，並帶動毛利率與獲利攀高。

外資預估，聯電第2季每股純益可望超過0.5元水準，將創下29季來新高，今年營收將成長超過15%，每股純益也將挑戰1.4元，將創10年新高。（中央社）

（6）鴻海（2317）股東常會通過配息4.2元，今（23）日以每股參考價81.7元進行除息交易，雖然開低後一度小跌0.73％至81.1元，但隨即翻紅持穩盤上，最高上漲0.98％至82.5元，填息率約19.05％，截至9點50分維持約0.5％漲幅，穩健踏出填息步伐。

鴻海近期股價走高，17日觸及88.6元的近半年波段高點，近日持穩85～88元區間高檔震盪。三大法人近期買賣超調節互見，上周合計買超2萬2646張，本周迄今調節賣超9641張，其中外資賣超2萬9860張、投信賣超221張，自營商買超達1萬7167張。

鴻海2020年6月自結合併營收3605.31億元，月減6.83％、年減9.08％，降至3個月低點、仍創同期第三高。第二季合併營收1.12兆元，季增達21.38％、年減2.77％，改寫同期次高。累計上半年合併營收2.05兆元，年減7.16％，續創同期第三高。

展望後市，鴻海董事長劉揚偉先前雖表示下半年展望仍不明，但透露第三季表現比預期好。投顧法人認為，短期營運將步入蘋果拉貨旺季，看好第三季旺季表現轉強。美系外資看好隨著蘋果高階iPhone及新遊戲機陸續推出，第二至第四季營收可望季增23～25％。

同時，鴻海致力轉型升級，劉揚偉指出，目前集團毛利率近6％，上任後設定至2025年提升至10％的目標，預期透過F1.0現況優化可提升1個百分點，而F2.0數位轉型及F3.0轉型升級效益，預期可在2023年開始看到成績。

鴻海宣示將聚焦投資電動車、數位健康、機器人等3大產業，人工智慧、半導體、新世代通訊技術等3大技術，發展「3+3」重點產業，並於年中成立鴻海研究院，下設5大研究所，提供前瞻支持5年後的成長計畫，以鞏固技術領域領先地位、帶動集團轉型。

對於立訊來勢洶洶爭食蘋果iPhone代工訂單，亞系外資認為，鴻海集團仍永遠最大代工廠優勢，立訊短期內還難以相比，長線而言則勢必要更多角化發展，維持「優於大盤」評等、目標價自84.43元升至97.75元。

此外，市場也傳出鴻海規畫斥資10億美元（約新台幣294億元）加碼投資印度，在印度南部建立iPhone組裝廠，美系外資認為，印度勞工充足且市場需求可觀，將成為電子製造服務及代工廠投資焦點，投資印度產能有利長期計畫，維持「加碼」評等、95元目標價不變。（時報資訊 林資傑）