美中關係閃邊 道瓊漲165點台積ADR續新高

美中關係惡化引人憂心 美股仍收高

雖然美中關係惡化引人憂心，但2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗研發有進展，投資人權衡孰輕孰重之際，華爾街股市周三震盪收高。而備受台股投資人關注的台積電ADR，則持續改寫歷史收盤天價，報漲0.72美元，為68.53美元，若依新台幣兌美元於昨收29.527元計算，換成台股台積電市價約404元。

道瓊工業指數上漲165.44點或0.62%，以27005.84點作收。

標準普爾指數漲18.72點或0.57%，收3276.02點。

科技股那斯達克指數上漲25.77點或0.24%，收10706.13點。另外，費城半導體指數上漲8.84點，漲幅0.42%，收2105.43點。包括台積電ADR、聯電ADR與日月光投控ADR等，都紅光滿面。

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美中緊張加上新冠病例遽增 歐股收黑

在歐洲聯盟（EU）敲定振興紓困方案令股市走揚後，美中緊張情勢升溫，加上2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）病例遽增，衝擊投資人情緒，歐洲主要股市周三收黑。

倫敦FTSE 100指數下跌62.63點或1.00%，以6207.10點作收。

法蘭克福DAX 30指數跌67.58點或0.51%，收在13104.25點。

巴黎CAC 40指數下跌67.16點或1.32%，收5037.12點。

（中央社）