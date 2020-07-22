7月22日一分鐘強弱勢股

7月22日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

彩晶

(6116)

10

大陸廠區回穩，Q2出貨量升溫，H2強攻穿戴、車載產品

旺玖

(6233)

10

5日線翻揚，股價重回月線之上，拉出長紅K收復10日線

三福化

(4755)

9.98

訂單增加有望；積極轉向半導體應用發展，吸引龍頭合作

中天

(4128)

9.96

6 月自結獲利9.75億元，EPS達2.48 元，較去年轉虧為盈

宏致

(3605)

9.94

訂單強，Q2營收衝高；股價帶量噴出，長紅K衝破各短均

世界

(5347)

9.94

外商IDM廠訂單回流、訂單大增，8吋晶圓廠產能H2滿載

華城

(1519)

9.91

布局風力發電、電動車等領域有成，目前在手訂單逾30億

永崴投控

(3712)

9.91

子公司啖離岸風電千億商機；股價跌深反彈，連2日漲停

恆大

(1325)

9.9

口罩需求大增，Q2獲利年增逾50倍，每股賺7.22元創高

合一

(4743)

9.77

母公司認列新藥授權金及評價損益，獲利優於預期，股價雙漲

製表：方歆婷

7月22日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢原因

安力-KY

(5223)

 7.59

股價進入箱型區間整理，賣壓大舉出籠下苦吞長黑K棒

辛耘

(3583)

 7.16

連2日列警示股；股價連日攀高後漲勢暫歇、回測5日線

玉晶光

(3406)

 7.14

知名蘋果分析師點名，面對陸韓競爭成最大輸家，股價跳水

力成

(6239)

 5.78

疫情、貿易戰發展未明，Q3估小幅衰退，Q4展望樂觀

網家

(8044)

 3.1

外資近日多站賣方；5、10日線趨勢下彎，股價昨失守月線

生華科

(6492)

 2.85

外資日前出現鬆動跡象；捷報利多續航力不足，股價翻黑

動力-KY

(6591)

 2.8

外資近日多站賣方；股價再度失守5日線；KD趨勢轉下彎

優群

(3217)

 2.67

擬辦理現增800萬股；近日股價橫盤整理，昨守住5日線

祥碩

(5269)

 2.6

投信近日動作不積極，股價攻高乏力、有進入整理跡象

雍智科技

(6683)

 2.48

股價在衝上歷史新高後，隨獲利了結賣壓出籠下回檔翻黑

製表：方歆婷

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工商時報 方歆婷

證券產業新聞中心-證券組

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