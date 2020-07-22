7月22日一分鐘強弱勢股

股價進入箱型區間整理，賣壓大舉出籠下苦吞長黑K棒

外資近日多站賣方；5、10日線趨勢下彎，股價昨失守月線

外資近日多站賣方；股價再度失守5日線；KD趨勢轉下彎

投信近日動作不積極，股價攻高乏力、有進入整理跡象

雍智科技 (6683)

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