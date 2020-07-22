7月22日一分鐘強弱勢股
7月22日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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彩晶
(6116)
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10
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大陸廠區回穩，Q2出貨量升溫，H2強攻穿戴、車載產品
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旺玖
(6233)
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10
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5日線翻揚，股價重回月線之上，拉出長紅K收復10日線
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三福化
(4755)
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9.98
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訂單增加有望；積極轉向半導體應用發展，吸引龍頭合作
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中天
(4128)
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9.96
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6 月自結獲利9.75億元，EPS達2.48 元，較去年轉虧為盈
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宏致
(3605)
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9.94
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訂單強，Q2營收衝高；股價帶量噴出，長紅K衝破各短均
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世界
(5347)
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9.94
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外商IDM廠訂單回流、訂單大增，8吋晶圓廠產能H2滿載
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華城
(1519)
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9.91
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布局風力發電、電動車等領域有成，目前在手訂單逾30億
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永崴投控
(3712)
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9.91
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子公司啖離岸風電千億商機；股價跌深反彈，連2日漲停
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恆大
(1325)
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9.9
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口罩需求大增，Q2獲利年增逾50倍，每股賺7.22元創高
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合一
(4743)
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9.77
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母公司認列新藥授權金及評價損益，獲利優於預期，股價雙漲
製表：方歆婷
7月22日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅(%)
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弱勢原因
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安力-KY
(5223)
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7.59
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股價進入箱型區間整理，賣壓大舉出籠下苦吞長黑K棒
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辛耘
(3583)
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7.16
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連2日列警示股；股價連日攀高後漲勢暫歇、回測5日線
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玉晶光
(3406)
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7.14
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知名蘋果分析師點名，面對陸韓競爭成最大輸家，股價跳水
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力成
(6239)
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5.78
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疫情、貿易戰發展未明，Q3估小幅衰退，Q4展望樂觀
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網家
(8044)
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3.1
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外資近日多站賣方；5、10日線趨勢下彎，股價昨失守月線
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生華科
(6492)
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2.85
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外資日前出現鬆動跡象；捷報利多續航力不足，股價翻黑
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動力-KY
(6591)
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2.8
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外資近日多站賣方；股價再度失守5日線；KD趨勢轉下彎
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優群
(3217)
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2.67
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擬辦理現增800萬股；近日股價橫盤整理，昨守住5日線
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祥碩
(5269)
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2.6
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投信近日動作不積極，股價攻高乏力、有進入整理跡象
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雍智科技
(6683)
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2.48
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股價在衝上歷史新高後，隨獲利了結賣壓出籠下回檔翻黑
製表：方歆婷
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