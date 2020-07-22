今日焦點股 重點摘要

今（7/22）日熱門焦點股如下：

（1）營建股「股王」長虹（5534），股價上演長紅行情！外資法人終於轉賣為買，昨（21）日買超224張，今（20）日長虹股價價量齊揚，開盤十多分鐘即衝上89.9元，創今年以來新高，距離90元關卡，僅一步之遙。

長虹股價近期向前衝高，受惠外資點火，今天盤中維持在89.7元高檔，漲幅0.1~0.33％。

受惠新成屋銷售順暢，長虹第一季淨利歸屬母公司業主9億3288萬元，EPS達3.21元。

第二季最大亮點，萬海（2615）砸下22.28億元，吃下長虹內湖舊宗段的整棟大樓「長虹新世代科技大樓」，預計毛利率約23％。

法人估計，依交屋速度，下半年可望入帳認列大筆獲利貢獻，長虹業績無虞。（工商時報 蔡惠芳）

（2）光學股后玉晶光（3406）今（22）日除息，每股配發8.991元現金股利，以21日收盤價770元計，殖利率僅1.17％，並不算太吸引人，不過市場看好蘋果新機下半年亮相，有望帶動業績成長，再加上玉晶光年年都上演填息行情，參與除息有機會價差、股利兩頭賺，也帶動玉晶光填息行情順利開展，僅花了一分鐘的時間就順利填息。

純度很高的蘋果概念股玉晶光第二季受惠於iPhone SE2訂單挹注，5、6兩個月營收均站穩10億元大關，6月更以11.06億元創下今年新高，較去年同期的8.58億元成長29.33％，也較上月的10.26億元上揚8.08％，另上半年累計營收57.68億元，也較去年的32.06億元，成長79.91％。

其中第二季營收30.76億元，則拿下歷年同期新高，分別較去年同期的20.94億元及上季的26.98億元，成長了46.9％及14.01％。

市場預期隨著蘋果新機下半年亮相，預估玉晶光下半年營收成長可期。

為迎接旺季到來，玉晶光備好產能，玉晶光不僅已在廈門投資三座新廠，玉晶光總經理郭英理日前在股東會中也透露，「明年還預留了一座廠做準備」，透露出對後市「心裡很審慎，但對未來很樂觀」的展望。（工商時報 鄭淑芳）

（3）盤中熱門焦點股：

1.南亞科(2408)：加速10奈米高階製程研發，昨外資轉買超、三大法人聯手買超6262張，帶動今早股價彈升約2%，突破季線。

2.台積電(2330)：昨外資買超17561張，昨夜ADR漲1.38%，今早股價開低走高至385元，拚守高檔。

3.世紀鋼(9958)：風電題材回溫，外資連兩日買超，早盤股價續漲逾2%。

4.致茂(2360)：H1營收創同期次高，H2表現仍看高檔，股價續強再創高點。

5.燿華(2367)：第三季處旺季氛圍，股價自24元底部附近反彈，今早走高逾2%，挑戰上檔反壓。

6.晶技(3042)：外資、投信力挺，高檔震盪結束，一早成功突破前高來到77.5元之上，漲幅逾6%。

7.熱映(3373)：上半年大賺一個股本，股價位於相對低檔吸引買盤進場，拚站穩120元。

8.同致(3552)：受惠特斯拉交車數衝高題材，股價受到帶動，創15個月高點。

9.東林(3609)：經營權之爭外資派拚拿過半董事席次，漲幅逼近5%。

10.訊連(5203)：人臉辨識FaceMe獲美MPS採用，早盤漲逾5%。

11.華城(1519)：早盤偏多操作，挾量大漲逾8%，登1年來新高。

12.永冠-KY(1589)：Q2望轉盈、Q3訂單豐，早盤放量漲逾4%，突破90元關口。

13.康那香(9919)：處份陸廠資產，估獲利4238萬元人幣，早盤漲逾7.54%，收復5日線。

14.神盾(6462)：三星傳Q3追加訂單，指紋辨識出貨轉旺，早盤上漲近2.5%。

15.聯發科(2454)： 里昂喊股價翻倍上看1200元，三大法人齊力挺，股價續高漲逾3.5%，衝上670元、劍指前波674元高點。

16.恆大(1325)：Q2純益年增56倍，6月、Q2獲利雙創新高，晨盤帶量飆上166.5元漲停，重返月線。

17.世芯-KY(3661)：搭陸順風車，全年營收拚新高，早盤持續高漲逾7.5%，

18.愛普(6531)：黃崇仁喊話，記憶體及邏輯整合技術，全世界沒有第二家能做，續漲逾2%。

19.中天(4128)：Q2轉盈大賺逾半股本，激勵開盤跳空漲停，終止連7根跌停噩夢。

20.ABC-KY(6598)：新冠試劑7月陸續供貨美國，激勵早盤火速攻頂，重返百元及五日線。

21.保瑞(6472)：與日藥大廠簽獨家代理，早盤聞訊大漲近半根停板。

22.玉晶光(3406)：買盤給力，除息首日走揚逾2%，火速填息。

23.長興(1717)：5G加持，營運喊衝，晨盤放量彈升5%，重登月線。

24.合一(4743)：中天Q2獲利躍進，早盤隨之亮燈漲停，告別8根跌停夢魘。

25.GIS-KY(6456)：下半年展望樂觀，昨獲三大法人聯手買超相挺，早盤放量衝高4%，登今年高。

26.群創(3481)：電視面板漲價，雙虎好樂，昨獲三大法人聯手買超2.8萬張順利填息，早盤續挾量彈升2%。

（4）散熱模組大廠雙鴻（3324）因股價短線漲幅過大，應主管機關要求公布最近期獲利以保障投資人的權益，惟因雙鴻5、6月獲利太耀眼，不僅未能達成降溫的效果，反倒形成吸金潮，推升雙鴻股價早盤跳空開高以217元開出，上漲8元，漲幅達3.82％。

雙鴻21日公布最近期獲利，受惠於6月營收以10.29億元創下歷史次高，單月EPS衝高至1.4元，不但較去年同期的0.52元增加169％，且與首季的EPS1.68元不相上下，等於6月一個月就賺了快一季的錢。

另5-6月累計稅後盈餘達2.47億元，呈年增90％，換算EPS為2.88元，亦較去年同期的1.58元成長達82％，表現極為亮麗。

受惠於基本面拉抬，雙鴻22日股價又重啟攻堅模式，早盤跳空開高逾3％，以217元開出，雖然衝高無力後，陷入盤整，但股價始終維持逾1％的漲幅，顯示多方對股價仍深具信心。（工商時報 鄭淑芳）

（5）弘塑(3131)配息8元今日除息，繼周二收盤漲停後，今開盤再大漲7元，最高大漲25元衝上394元，迅速超越填息目標價377元。

弘塑配發現金股利8元，今日開盤參考價369元。周二隨著台積電股價創新高帶動半導體相關供應鏈大漲，弘塑周二收盤攻上漲停377元。

台積電上周四(16日)下午法說會，宣布上修今年資本支出10億美元，達到160億美元到170億美元，主要投入5奈米與7奈米的擴充，可望帶動台積電設備與材料商的營運。

弘塑受惠於台積公司上修今年資本支出，美中貿易戰導致中國半導體廠採購非美系設備，今年營運不受新冠肺炎疫情影響，全年整體營運可望比去年成長。

半導體設備廠弘塑在資金行情帶動下，7月17日股價攀418.5元新高，公司自結5月稅後淨利4300萬元，單月每股賺1.49元；第二季獲利可望優於第一季。

弘塑6月營收攀升至2.41億元，月增25.82%，年增率37.88%，1-6月營收11.11億元，較2019年同期增加27.37%。第一季營收4.94億元，年增22.42%，稅後淨利6790萬元，年增率約為10.94%，EPS 2.38元。（時報資訊 沈培華）

（6）全球主要股市近期表現最令人讚賞的應該就是陸股了，今年以來全球股市表現最佳的不是續創新高的美股，而是深圳綜合指數上漲近3成。由於中國融資政策鬆綁，吸引一般投資人參與股市，市場資金瘋狗浪推升了陸股漲勢，連帶也反映在投信發行的中國ETF表現上。

觀察投信發行的20檔包括中國一般ETF、中國二倍槓桿ETF、中國反向ETF今年來績效表現，其中群益深証中小板ETF表現最出色，不僅是原型一般ETF最佳，更是打敗所有中國二倍槓桿ETF表現居冠。今早群益深証中小板ETF（00643）今早再漲2.7%，表現優於台股大盤。

群益投信表示，中小板指數成分股中，納入MSCI新興市場指數的占比約為45.42%，高於預期。中小板成分股中原物料、可選消費、工業的占比約為4成，在現階段以供給側改革為投資主線之趨勢下，亦可望受惠，因此對於陸股中小板後市看好，建議投資人可透過連結中小板指數的ETF來介入，把握投資契機。

群益深証中小板ETF基金經理人張菁惠表示，此外，深中小指數相較於滬深300等大型板塊指數，中國一般投資人參與度較高，為推升深中小指數表現的重要因素。

2020年7月中證金融取消券商轉融通業務保證金提取比例限制等措施，再次鬆綁，也讓中國一般投資人再次對於股市積極參與。

參照歷史，2014下半年開始中國股市大多頭主因為，中國政府鼓勵一般投資人參與股市，以致追漲效應出現，呈現又急又猛的大牛市，目前在融資政策鬆綁的政策推動下，深中小指數走勢也產生結構性改變，預期2014年下半年行情有望再次出現。整體而言，受惠中國融資解放政策，深中小指數運行走勢轉為動能趨動，投資人應順勢而行把握投資契機。（時報資訊 任珮云）

（7）生技股暴跌多日後，今日挾著亞洲生技大會即將展開，上櫃生醫報復性反彈，連日遭到摜殺的中天(4128)挾著第2季賺進超過半股本，股價跳空鎖在漲停板76.2元，吸引多頭資金再度轉進上櫃生醫族群，合一(4743)、合世(1781)及杏國(4192)飆風再起，共有9檔個股衝至漲停，上櫃生醫指數漲幅漲破3.7%。

上市生醫個股中，先前狂漲的指標亞諾法(4133)及杏輝(1734)等也鎖在漲停板，帶動上市生醫指數漲幅逾1.7%。

生技股今年挾著疫情題材，疫苗、檢測及新藥等小族群不斷強勢大漲，短期漲多後籌碼面凌亂，開始進行回檔修正，飆股指標中的合一及中天皆連續7~8根跌停，嚇得多頭皮皮剉。

今日上市櫃生醫股又由日前飆股領漲，到底會是曇花一現，還是真的開始反彈，仍需要密切留意，操作上不宜躁進，需要檢視到底是純漲的題材，還是真的具有營收獲利成長的實質業績。

中天自結6月EPS 2.48，第2季每股盈餘高達5.42元，賺進半個股本，今日開盤跳空鎖在漲停板76.2元，結束連續7日跌停的走勢。中天6月營收1.19億元，年增7％，稅後純益9.45億元，單月EPS 2.48元；第二季營收3.91億元，季減6.24％、年增12.03％，稅後盈餘20.62億元，單季每股盈餘高達5.42元。（時報資訊 郭鴻慧）

（8）記憶體封測廠力成（6239）21日法說對第三季釋出保守看法，預期將較第二季新高略為下滑，但預期全年營收成長仍可達成年初設定目標。由於下半年旺季不旺、成長動能收斂，力成今（22）日開低走跌，一度重挫6.67％至105元，走勢明顯疲弱。

力成股價7日觸及117元、創近5月高點，近日於109～116元間高檔震盪，今日明顯回測、早盤維持近5％跌幅，在封測族群中表現最疲弱。三大法人近期持續偏空操作，上周賣超8517張、本周迄今續賣超4390張。

力成2020年第二季合併營收創194.1億元新高，季增3.18％、年增達28.72％。毛利率19.4％、營益率14％。歸屬母公司稅後淨利17.46億元，季增6.9％、年增達58.2％，每股盈餘（EPS）2.26元，雙創同期新高、歷史第3高。

累計力成上半年合併營收382.21億元，年增29.51％，續創同期新高。毛利率19.6％、營益率13.9％，優於去年同期16.7％、10.6％。歸屬母公司稅後淨利33.79億元，年增達56.7％，每股盈餘4.36元，優於去年同期2.78元，雙創近9年同期高點。

展望後市，力成總經理洪嘉(金俞)表示，受新冠肺炎疫情及貿易戰影響，整體市況變化仍大，加上轉單效應轉弱，保守預期第三季營收將高檔略降，但應可在8、9月逐步回溫，並維持年成長，目前第四季展望還算樂觀，認為全年達成年初設定成長目標應無問題。

投顧法人認為，力成第二季營收創高、表現符合預期，但因毛利率受產品組合略降、所得稅率高於預期及非控制權益影響，致使獲利達成率僅84％、表現低於預期。預期第三季營收將季減4％、年增6％，並下修獲利預期，預期將出現雙位數「雙降」，營運旺季不旺。

投顧法人表示，力成第二季及上半年營運表現強勁，惟基期墊高致使下半年旺季不旺、成長動能收斂，加上第二季獲利達成率低於預期，預期今年營收及獲利仍可望雙創新高，但將全年每股盈餘（EPS）預期下修2％，維持中立評等、118元目標價不變。（時報資訊 林資傑）

（9）港系外資針對聯發科(2454)出具最新研究報告指出，聯發科在5G的商機催化下，5G SoC、成長型產品潛力看俏，一口氣將目標價由由792元調升到1200元，可說是目前外資圈最高目標價，聯發科今股價也受到外資調升目標價激勵，開高走高，一度大漲逾4%，股價最高來到670元。

港系外資表示，隨著市場關注聯發科在華為智慧手機業務的發展，聯發科的晶片組正持續的進化當中，力拚可以獲得旗艦玩家的青睞，且聯發科也積極投資新技術以建立生態系統，幫助公司擺脫白牌製造商的形象，打造成為世界一流的平台公司，基於樂觀的前景，將聯發科目標價由792元調升到1200元、買進評等。

港系外資表示，無論大陸對華為的制裁動作如何，聯發科都將因此受惠，華為不斷拉高晶片業務的外包比重下，不僅有利於聯發科的5G SoC的出貨量，對於盈利能力也將正向提升，更有利於將聯發科的晶片性能提升到旗艦地位，開拓更多潛在客戶的機會，故儘管擔憂美國的制裁名單，但不管華為如何被制裁，對聯發科的業務前景都是好的。

港系外資表示，5G所帶來的商機不只僅限智慧型手機，聯發科的雲端、AI、ASIC(客製化晶片)、PMIC(電源管理IC)等成長型業務也位在產品的升級週期當中，聯發科也積極擴展新產品的技術和領域。（時報資訊 王逸芯）

（10）美系外資針對瑞昱出具最新研究報告指出，瑞昱(2379)第三季營運仍具有成長空間，將其目標價由377元調升到422元，維持加碼評等。

美系外資指出，根據最新對PC產業的調查顯示，第三季市場將持續成長潛力，其中Chromebook是需求重要動能，關鍵是自新冠肺炎爆發以來，市場對PC的需求持續成長，目前市場仍在關注下半年有延續的可能性。

且目前看來，PC供應鏈總體為PC準備庫存時過於保守，目前庫存恐低於4周，相較於正常約6-8周來的短，故在PC產業仍有成長空間下，瑞昱第三季營運具成長性，將其目標價由377元調升到422元，維持加碼評等。

美系外資指出，目前WiFi和其他相關的NB介面晶片目供應偏緊，但目前看來IC供應商並無提高價格的計畫，但這也表明進入三季度，價格侵蝕可能很小，對瑞昱相對有利。（時報資訊 王逸芯）

（11）台積電(2330)今股價開低後迅速翻紅震盪，盤中一度漲1元至284元，呈現強勢整理的格局。台積電昨日股價表現強勁，一度大漲21元至387元，創歷史新高價，市值一舉突破10兆元大關。

台積電ADR周二收在67.81美元，再創新高，漲0.92美元，漲幅1.38%，換算每股為新台幣400.8元。台積電周二於台股收盤大漲17元，收383元，市值達9.93兆元，外資買超台積電1萬7561張，居買超第3名；連續3個交易日共買超台積電2萬9703張。

台積電周二股價表現強勁，開高走高，最高達387元，創歷史新高價，市值首度突破10兆元大關，達10.03兆元。

台積電技術領先，第3季營運展望佳並再拚新高，預計今年營收可望成長超過2成；多家外資給予400元目標價。帶動股價於法說會後進一步大漲。

台積公司第2季獲利創歷史新高，每股純益達4.66元，第3季美元營收可望季增約9.3%，將再創歷史新高。

因應5G與高效能運算對先進製程強勁需求，台積電調高今年資本支出到160億至170億美元，較原先規劃增加10億美元。（時報資訊 沈培華）