7/22美股焦點新聞 重點摘要

美股周二相關焦點新聞的核心掃瞄如下：

1.貴金期貨-美元貶值 周二紐約期金、白銀齊漲至高點

因歐盟的財務援助計畫達協議，以及美國政府支出預算增加，雖刺激美股走強，但財政刺激措施可能引起通貨膨漲，使美元貶值，進而提振期金價格達近9年高點。

另外白銀因為受到黃金價格價格牽動，創近6年新高，漲幅超過6%，分析師表示，白銀具備貴重及貨幣性，又高度折價，從現在白銀價格趨勢，可見其正獲得市場認可。

周一(7/21)報價，8月黃金漲26.5美元，報每盎司1843.9美元，9月白銀漲1.37美元或6.7%，報每盎司21.56美元，10月白金漲61美元，報每盎司918.9美元，9月鈀金漲78.8美元，報每盎司2188.2美元。

（商品行情網 王馨慧）

2.LME基本金屬-空頭回補 激勵周二LME基本金屬期貨全漲

因市場對全球經濟復甦抱持希望，預料可望進一步支撐金屬需求，樂觀投資氛圍，吸引投資人空頭回補，激勵基本金屬期貨全漲，其中期鋅漲2%，為表現最佳之金屬。

此外，分析師表示，LME銅庫存量降至14萬6300噸，為1月中以來低點，引發市場擔憂供給不足，可能進一步支撐銅價走勢。

終場期鋅上漲44.5美元，報每公噸2245美元；期錫上漲205美元，報每公噸17565美元；期鎳上漲230美元，報每公噸13466美元；期鋁上漲32美元，報每公噸1696.5美元；期銅上漲47美元，報每公噸6534.5美元；期鉛上漲7.5美元，報每公噸1848美元。

（商品行情網 羅宇揚）

3.原油期貨-振興方案達成協議 周二國際原油期貨漲逾2％

據了解，歐盟高峰會於周二(21日)通過了7500億歐元的「復甦基金」決議以及未來7年的1兆歐元預算案；根據協議，復甦基金將向歐盟成員國發放3900億歐元的救助金，剩餘的3600億歐元則為低利貸款，有助緩解疫情所造成的經濟衝擊。

此外，由牛津大學(University of Oxford)與藥廠阿斯利康(AstraZeneca PLC, AZN)共同研發之新冠肺炎疫苗測試進度樂觀，石油交易顧問公司Ritterbusch and Associates總裁Jim Ritterbusch表示，美國經濟提振計畫、歐盟復甦基金取得明顯進展，再加上疫苗方面的突破，本周都融合在一起，激發了對風險資產的需求，吸引買盤進場，其中美國原油漲幅2.8%，倫敦原油漲幅2.4%。

美國NYMEX-9月輕質原油期貨上漲1.15美元，報每桶41.96美元；8月熱燃油漲0.04美元，報每加侖1.28美元；8月RBOB汽油漲0.05美元，報每加侖1.28美元；倫敦ICE-9月布蘭特原油期貨上漲1.04美元，報每桶44.32美元。

（商品行情網 王聖為 ）

4.棉花期貨-供給緊張趨緩 周二紐約棉花期貨回跌

由於聯邦播種進度報告顯示，近期作物狀況將有所改善，加上近期新型冠狀病毒的不確定性，導致消費量下降，令棉價承壓轉跌，其中美國紐約棉花交易所(NYCE/ICE)10月棉花期貨下跌0.08美分，跌0.13%，收盤每磅62.91美分；而12月棉花期貨漲0.07美分，漲0.11%，報每磅62.95美分。

（商品行情網 鄧凱綺 ）

5.航運指數-需求低迷 周二波羅的海BDI指數續跌逾5％

由於主要進口國印度及中國，對煤炭的需求不足，加上惡劣天氣和清關速度放緩使中國港口船舶延誤，促使海岬型船和巴拿馬型船運價續跌，波羅的海幹散貨指數BDI跌幅更是來到近一個月來低點。

其中波羅的海乾散裝綜合指數(BDI)下跌84點，收1594點，跌幅逾5%；海岬型運費指數(BCI)下跌221點，收2729點，跌幅7.5%；其平均日租金為每艘22635美元，減少1834美元。

巴拿馬極限型運費指數(BPI)下跌50點，收作1415點，跌逾3.4%，其平均日租金為每艘12736美元，減少452美元；超輕便極限型運費指數(BSI)上漲9點，收作929點，漲幅1%。

（商品行情網 王聖為 ）

6.看好政策牛肉 景氣股支撐標普500指數收高

主要科技股湧現獲利了結賣壓，在看好華盛頓當局將推出新一輪激勵措施下，投資人轉進對經濟情勢敏感的景氣股，周二美股三大指數漲跌互見，道瓊指數與標普500指數小漲，那斯達克指數收黑。

美國的新冠肺炎疫情持續飆升，在擴大失業補助措施不到兩周就要落日之前，國會正加緊草擬新的激勵方案。此前，歐盟領導人在經過將近5天的馬拉松式協商後，終於就7500億歐元的大規模振興方案達成「歷史性」協議。

周二收盤，道瓊工業指數漲159.53點或0.6%，為26,840.4點。標普500指數漲5.46點或0.17%，為3,257.3點。受科技股下跌拖累，那斯達克指數跌86.73點或0.81%，為10,680.36點。道瓊指數與標普500指數在收盤前30分鐘漲幅收斂，那斯達克指數在盤中刷新歷史高點後回落。

今年以來標普500指數漲0.8%，那斯達克指數漲19%，道瓊指數下跌6%。

標普500指數11大類股普遍上揚。資金輪動轉進景氣周期型股票，金融股、工業股與能源股大漲，為標普500指數和道瓊指數帶來的提振最大。

需求反彈的跡象帶動油價上揚，能源股指數暴漲6.2%，創下6月5日來最大單日漲幅。

可口可樂業績報喜，並看好需求改善，股價上漲2.3%。

國防工業巨頭洛克希德馬丁（Lockheed Martin）業績優於預期，並調升全年獲利與營收預測，股價上漲2.6%。

遭摩根大通將股票評級調降為「表現與大盤一致」，電動車大廠特斯拉收跌4.5%，失守周一創下的歷史收盤新高。

大型科技股表現疲弱，臉書、亞馬遜、網飛、微軟與蘋果均跌逾1%。Alphabet股價跌0.5%。

（時報編譯 柯婉琇）

7.美股消息面： 歐盟通過振興案 歐元登18月新高

歐盟27國領導人就7500億歐元的紓困振興基金達成協議，歐元兌美元應聲站上18個月新高，周二紐約尾盤美元指數跌0.64%，報95.123，創下4個月來新低。歐元升至1.1540美元，創2019年1月11日以來新高。

新冠肺炎疫情惡化恐使經濟復甦受阻，在避險需求帶動下，周二紐約8月期金收漲1.5%，為每盎斯1843.9美元，創近9年來新高。9月期銀大漲6.8%，收在每盎斯21.557美元，創2014年3月來新高。

歐盟峰會通過大規模的振興紓困計畫，投資人看好美國很快也將通過新一輪激勵措施，將有利於原油需求前景，周二紐約期油收漲1.15美元或2.82%，為每桶41.96美元，盤中一度升至42.51美元，創4個月新高。倫敦布蘭特期油收漲1.04美元或2.4%，為每桶44.32美元，盤中亦觸及4個月新高44.88美元。

（時報編譯 柯婉琇）