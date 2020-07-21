台股權王台積電21日股價加緊油門狂飆，大漲4.64％、收383元，市值衝9.93兆元，盤中一度觸及前無古人的10兆元里程碑，收盤雖功虧一簣但仍大漲17元，在全球企業市值排行榜上超車雀巢，進逼零售巨擘沃爾瑪（WalMart），來到第13名，若繼續維持營運好表現，長線瞄準躋身全球市值十強絕非空想。

台積電擁有天時地利的人氣，21日創下了五大驚奇，刷新記錄。

第一大驚奇：外資今年以來仍賣超台積電40.95萬張，賣超金額高達1,177億元，外資回補才在半路上時，股價已經創下天價。

第二大驚奇：台積電市值衝上全球第13大，超越雀巢、羅氏大藥廠、萬事達卡，有望擠入前十大。

第三大驚奇：台積電ADR周二開盤漲勢強勁，早盤以68.84美元開出，一度衝破69.25美元高價，按1股ADR表彰5股換算，台積電股價已率先突破400元大關達409.3元，與21日收盤383元相較，有近三成潛在上漲空間。

第四大驚奇：外資給出超過400元目標價，即將達標，有機會促使外資再度上調目標價。

第五大驚奇：21日台積電漲點為17元，居史上第三大漲點，奠定強勢股的地位。

台積電股價高速朝400元邁進，外資圈賦予的高水準目標價，目前看來要達標希望極為濃厚。「台積電登400俱樂部」成員包括：里昂、匯豐、高盛、花旗環球、摩根士丹利、美銀、瑞銀證券等。里昂證券亞洲科技產業部門研究主管侯明孝指出，台積電法說給出的展望再度印證其技術領導地位，足以突破產業循環限制，帶動股價進一步重新評價（rerating）。

高盛則說明，過去針對半導體製造商多採股價淨值比為評價基礎，然台積電財務體質佳（獲利穩健、股東權益報酬率增、淨現金部位充足），認為可用本益比作為衡量台積電未來股價的基準，激勵國際資金回補庫存。

令人驚喜的是，在台積電的帶動之下，受惠5G系統級晶片（SoC）出貨的聯發科、矽晶圓大廠環球晶等相關供應商，重新博得市場關注；同樣隸屬晶圓代工領域的聯電，股價也來到區間上緣，終場收17.15元，半導體供應鏈雨露均霑行情正式浮現。