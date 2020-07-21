7月21日一分鐘強弱勢股
7月21日一分鐘強勢股
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名稱
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漲幅(%)
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強勢原因
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(3680)
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10.00
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台積電上修資本支出、ASML出貨增溫，下半年EUV可望攀峰
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力致
(3483)
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10.00
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散熱族群奮起，第2季業績改寫新高，買盤押寶半年報獲利題材
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世芯-KY
(3661)
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9.96
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去美化需求發酵，高階IC設計、ASIC等需求長線看多，營收挑戰新高
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(6683)
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9.91
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IC測試載板、老化測試載板業務成長動能看俏，客戶產品處上升週期
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南電
(8046)
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9.91
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ABF載板製程去瓶頸跟良率改善，Q3產品組合好轉，股價強攻漲停
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全漢
(3015)
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9.89
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電源供應器族群全面攻高，上演比價效應，股價跳空站上所有均線
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GIS-KY
(6456)
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9.70
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打入微軟Surface觸控面板供應鏈，第3季IT接單狀況良好
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科嘉-KY
(5215)
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8.30
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大啖蘋果Macbook剪刀腳商機，5月淨利年增1.9倍，Q2獲利看好
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(1589)
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8.12
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綠電題材發酵，7月續有風電客戶訂單挹注，續創收盤高峰
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祥碩
(5269)
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8.12
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AMD需求優於預期，高速傳輸領域、USB 4.0具領先技術
製表：陳昱光
7月21日一分鐘弱勢股
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名稱
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跌幅(%)
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弱勢原因
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中天
(4128)
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10.00
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6月自結獲利轉盈，EPS 2.48元，資金修正潮未歇，股價連8日走跌
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合一
(4743)
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9.95
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了結壓力沉重，成交放量逾萬張，外資逆勢加碼496張，連三日買超
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亞諾法
(4133)
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9.93
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資金急撤生技族群，苦吞7根跌停，失守季線關卡
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太景*-KY (4157)
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8.93
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本土法人偏空操作，投信、自營商賣超1,197張，KD指標下彎
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杏輝
(1734)
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4.72
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向下調節賣壓延續，回測7月初起漲點支撐，外資連6日加碼
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申豐
(6582)
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3.56
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股價高檔續航力道不足，獲利了結潮湧現，三大法人偏空操作
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康那香
(9919)
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3.47
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防疫股攻勢熄火，外資反手減碼595張，終結連兩日買超
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興勤
(2428)
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3.37
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獲利成長題材失靈，股價回檔面臨百元攻防戰，KD指標交叉向下
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(2108)
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3.23
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三大法人同步減碼，壓抑上攻力道，股價未脫季線區間整理格局
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鎧勝-KY
(5264)
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2.28
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立訊擬收購傳聞遭澄清，市場失望賣壓湧現，外資單日減碼3,734張
製表：陳昱光
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