7月21日一分鐘強弱勢股

7月21日一分鐘強勢股

名稱

漲幅(%)

強勢原因

家登

(3680)

10.00

台積電上修資本支出、ASML出貨增溫，下半年EUV可望攀峰

力致

(3483)

10.00

散熱族群奮起，第2季業績改寫新高，買盤押寶半年報獲利題材

世芯-KY

(3661)

9.96

去美化需求發酵，高階IC設計、ASIC等需求長線看多，營收挑戰新高

雍智科技

(6683)

9.91

IC測試載板、老化測試載板業務成長動能看俏，客戶產品處上升週期

南電

(8046)

9.91

ABF載板製程去瓶頸跟良率改善，Q3產品組合好轉，股價強攻漲停

全漢

(3015)

9.89

電源供應器族群全面攻高，上演比價效應，股價跳空站上所有均線

GIS-KY

(6456)

9.70

打入微軟Surface觸控面板供應鏈，第3季IT接單狀況良好

科嘉-KY

(5215)

8.30

大啖蘋果Macbook剪刀腳商機，5月淨利年增1.9倍，Q2獲利看好

永冠-KY

 (1589)

8.12

綠電題材發酵，7月續有風電客戶訂單挹注，續創收盤高峰

祥碩

(5269)

8.12

AMD需求優於預期，高速傳輸領域、USB 4.0具領先技術

製表：陳昱光

7月21日一分鐘弱勢股

名稱

跌幅(%)

弱勢原因

中天

(4128)

10.00

6月自結獲利轉盈，EPS 2.48元，資金修正潮未歇，股價連8日走跌

合一

(4743)

9.95

了結壓力沉重，成交放量逾萬張，外資逆勢加碼496張，連三日買超

亞諾法

(4133)

9.93

資金急撤生技族群，苦吞7根跌停，失守季線關卡

太景*-KY (4157)

8.93

本土法人偏空操作，投信、自營商賣超1,197張，KD指標下彎

杏輝

(1734)

4.72

向下調節賣壓延續，回測7月初起漲點支撐，外資連6日加碼

申豐

(6582)

3.56

股價高檔續航力道不足，獲利了結潮湧現，三大法人偏空操作

康那香

(9919)

3.47

防疫股攻勢熄火，外資反手減碼595張，終結連兩日買超

興勤

(2428)

3.37

獲利成長題材失靈，股價回檔面臨百元攻防戰，KD指標交叉向下

南帝

(2108)

3.23

三大法人同步減碼，壓抑上攻力道，股價未脫季線區間整理格局

鎧勝-KY

(5264)

2.28

立訊擬收購傳聞遭澄清，市場失望賣壓湧現，外資單日減碼3,734張


製表：陳昱光

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工商時報 陳昱光

證券產業新聞中心-證券組

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