上市、櫃企業營運快報

今（7/21）日上市、櫃企業營運快報如下：

1.工業電腦廠凌華（6166）宣布推出全新AI智慧相機NEON-2000-JT2系列，透過All-In One設計及預載視覺軟體套件，可降低開發及整合人工智慧（AI）機器視覺的複雜度，透過簡化系統整合，更輕鬆實現AI工廠自動化，提高生產效率。

2.玉山銀行推出「行動付款通」服務，首創一鍵呼叫多家指定金融機構行動銀行付款之功能。網路購物和APP業者透過導入「行動付款通」，可讓消費者手機購物消費結帳時直接選擇已安裝且習慣的行動銀行APP進行付款，免自行輸入轉帳帳號及金額。

交易過程既方便且安全，也不必負擔轉帳手續費，不僅可以保障消費者交易安全，同時提升消費者付款體驗和商店營業額。

3.鑄件大廠永冠-KY近1個月股價上漲超過三成、近3個月漲幅更逾六成，公佈自結6月本期淨利1.13億元，EPS回升至1.07元，彌補第一季每股虧損1.06元，第二季及上半年可轉虧為盈。

4.台新投信今（21）日表示，在Fed大力作多下，美股那斯達克及費城半導體指數不畏新冠疫情衝擊，頻創新高。

台新智慧生活基金經理人蘇聖峰表示，在全球央行狂撒熱錢，持續支撐買盤力道，加上政府不斷推出紓困救市政策，亦強化市場情緒面，配合明年全球經濟V型反轉向上，美股後市有機會再創高峰，成長趨勢不變的科技股將扮演領頭羊。

5.亞洲生技大會本周登場，今年主題為「危機中找尋生機」，聚焦全球抗疫、精準醫療等話題。法人指出，新冠肺炎讓結合基因體學、深度學習、大數據分析等技術領域的AI精準醫療大放異彩，預估今明兩年獲利都有雙位數以上的成長空間，將創造讓人垂涎的投資機會。

6.商仲表示，因房東惜售、市場標的短缺，台北辦公室第2季買賣成交額僅新台幣8.9億元，較去年同期衰退94%。不過，成交價格維持平穩，平均商辦收益率為2.63%。

7.總統蔡英文今天表示，噸位最大、續航力最充足的新海研1號交船，象徵海研船隻的世代交替正式完成，也有信心台灣海洋研究不僅有助於瞭解環境、應對災害、還能貢獻國際社會，促進區域永續發展。

科技部為改善國內海洋研究環境，推動研究船汰舊換新，籌建3艘新海研船。新海洋研究船2號、3號都在去年11月底交船，新海研1號也已經完工，今天在台船基隆廠舉辦交船典禮，總噸位2155噸，可乘載47人，具備超過40天油水及食物的遠洋研究能力。

蔡總統、科技部長吳政忠、台灣大學校長管中閔、海洋大學校長張清風、台船董事長鄭文隆都應邀出席觀禮。

8.台灣正式進入5G時代，國發會主委龔明鑫今天表示，政府編列的5G相關預算已達700、800億元，將用來促進5G基建、縮短偏鄉落差，也期望讓消費者端資費更親民。

工商時報今天主辦 「5G啟航賦能產業新未來」高峰論壇，龔明鑫致詞時表示，政府編列的5G相關預算已達新台幣700、800億元，包括「台灣5G行動方案」204億元、大A+計畫約50億元、「推動5G發展計畫」規模約500億元的補助方案，將用來促進5G基礎建設、縮短城鄉數位落差，以及期望讓消費者端資費更親民，並助陣5G資安和試驗場域推動等。