7/21美股焦點新聞 重點摘要

美股周一相關焦點新聞的核心掃瞄如下：

1.貴金期貨-全球疫情嚴重 周一紐約期金上漲

因全球新冠肺炎確診人數暴增，市場預期各國政府和央行會推動更多刺激經濟的措施，因此貴金屬價格得到支撐，周一期金上漲，白銀則達到4年來最高收盤價。

分析師表示，美國和歐洲都將採取更多財政刺激措施，使美元小幅滑落，加上中美緊張關係持續、疫情延燒，所以黃金、白銀成為投資者避險選擇，進而支撐價格上漲。

周一(7/20)報價，8月黃金漲7.4美元，報每盎司1817.4美元，9月白銀漲0.43美元，報每盎司20.19美元，10月白金漲8.3美元，報每盎司857.9美元，9月鈀金漲37.7美元，報每盎司2109.4美元。

（商品行情網 王馨慧）

2.LME基本金屬-買盤進場 支撐周一LME期銅連3漲

因銅供應中斷的擔憂升溫，以及主要金屬消費國中國經濟反彈，可望帶動銅需求增加，進一步吸引投資人買盤進場，激勵期銅連3漲，並升至近2年高點；此外，LME銅庫存量降至15萬7350噸，為1月16日以來低點，可能進一步支撐銅價走勢。

終場期銅上漲39.5美元，報每公噸6487.5美元；期錫上漲30美元，報每公噸17360美元；期鎳上漲16美元，報每公噸13236美元；期鋅上漲18美元，報每公噸2200.5美元；期鋁上漲3美元，報每公噸1664.5美元；期鉛上漲25.5美元，報每公噸1840.5美元。

（商品行情網 羅宇揚）

3.原油期貨-利多消息提振 周一美國原油期貨反彈0.5％

近期牛津大學(University of Oxford)與藥廠阿斯利康(AstraZeneca PLC, AZN)共同研發之新冠肺炎疫苗，臨床試驗結果傳出正面消息，1,077名健康成年人接種該款疫苗的試驗顯示，受試者出現了兩種抵禦新冠肺炎病毒的免疫反應，緩和了市場因疫情激增的不安情緒。

此外，歐盟高峰會計畫編列 7500 億歐元的「復甦基金」預算，雖協商過程出現嚴重分歧，但歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）提議把紓困方案中的補助額，從原本提案的5000億歐元降至3900億歐元，也為取得共識的結果嶄露一絲曙光，其中美國原油漲幅0.5%，倫敦原油漲幅0.3%。

美國NYMEX-8月輕質原油期貨上漲0.22美元，報每桶40.81美元；8月熱燃油漲0.02美元，報每加侖1.24美元；8月RBOB汽油漲0.01美元，報每加侖1.23美元；倫敦ICE-9月布蘭特原油期貨上漲0.14美元，報每桶43.28美元。

（商品行情網 王聖為 ）

4.棉花期貨- 憂供給緊張 周一紐約棉花期貨反彈上漲

市場預期主要棉花種植地區在惡劣不利的天氣因素，威脅著最大的棉花種植州的作物生長，導致投資人對天然纖維受損，引發供應緊張的擔憂，支撐棉價低點反彈回升，其中美國紐約棉花交易所(NYCE/ICE)10月棉花期貨漲近1.6%，收盤每磅62.99美分；而12月棉花期貨漲1.5%，報每磅62.88美分。

（商品行情網 鄧凱綺 ）

5.航運指數-運價下跌 周一波羅的海各相關指數回跌近2％

由於中國煉鋼原料港口庫存的增加，連帶使海峽型船運價出現疲軟；巴拿馬型船部分，同樣受中國進口煤炭配額限制影響，以致運價回落。

其中波羅的海乾散裝綜合指數(BDI)下跌32點，收1678點，跌幅逾1.9%；海岬型運費指數(BCI)下跌75點，收2950點，跌幅2.5%；其平均日租金為每艘24469美元，減少616美元。

巴拿馬極限型運費指數(BPI)下跌39點，收作1465點，跌逾2.6%，其平均日租金為每艘13188美元，減少344美元；超輕便極限型運費指數(BSI)上漲10點，收作920點，漲幅1.1%。

（商品行情網 王聖為 ）

6. 科技股飆升 那斯達克再創歷史新高

新冠狀病毒候選疫苖正面的試驗結果，讓投資人暫時將新增確診病例持續大增的現實拋諸腦後，周一華爾街股市上漲，科技股飆升，帶動那斯達克指數再創歷史收盤新高。

美國的新冠肺炎死亡病例在周末突破14萬大關，50州中有42州的確診數持續升高。

周一收盤，道瓊工業指數漲8.92點或0.03%，為26,680.87點，盤中最低跌逾150點。標普500指數漲27.11點或0.84%，為3,251.84點，使今年來的行情由負轉正，今年以來上漲0.6%。那斯達克指數周一大漲263.90點或2.51%，為10,767.09點。

亞馬遜與微軟對那斯達克指數與標普500指數的提振最大，但工業股回落，使道瓊指數漲幅受抑。

標普500指數11大類股跌多漲少，僅非必需消費類股、科技股與通訊服務股收高，分別上漲3.14%、2.58%與1.25%。

道瓊成分股輝瑞（Pfizer） 與德國生技公司BioNTech合作開發的新冠肺炎疫苗，以及牛津大學與阿斯利康（AstraZeneca）合作開發的候選疫苗，均在早期臨床試驗中傳出好消息。輝瑞收漲0.6%，BioNTech漲3.4%。

全球主要油田服務公司哈利伯頓（Halliburton Co）收漲2.5%，因削減成本策略發揮成效，該公司上季意外實現獲利，且現金流優於預期。

油氣勘探公司諾貝爾能源（Noble Energy）收漲5.4%，因消息指出雪佛龍同意以50億美元予以收購。雪佛龍收跌2.2%。

美國生技公司Moderna重挫12.8%，因競爭對手的新冠疫苗試驗結果樂觀。

電動汽車製造商特斯拉大漲9.5%，收在1,643美元，再創歷史新高。

獲高盛調高目標價至3,800美元，為華爾街最樂觀的預測值，亞馬遜勁揚7.93%，收在3,196.84美元，創下2018年12月來最大單日漲幅。臉書、網飛均上漲逾1%，蘋果、Alphabet分別漲2.1%與3.1%。微軟大漲4.3%。

（時報編譯 柯婉琇）

7.美股消息面： 歐盟可望就復甦基金達協議 歐元創4個月新高

新冠肺炎疫苗研發再傳好消息，以及歐盟接近就新冠復甦基金達成協議，但全球確診數持續大增仍使市場承壓，周一國際油價小漲。紐約期油收漲22美分或0.5%，為每桶40.81美元。倫敦布蘭特期油收漲14美分或0.3%，為每桶43.28美元。

歐盟可望就成立復甦基金達成協議，為受到新冠肺炎疫情重創的歐元區經濟帶來進一步的援助，周一歐元一度站上1.14675美元，創下逾4個月新高。新冠疫苗的早期臨床試驗傳出正面消息，為市場的風險偏好帶來提振，澳元與紐元走高。美元指數尾盤跌0.1%，報95.826。

（時報編譯 柯婉琇）