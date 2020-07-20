亞馬遜、微軟發飆 那指、費半再創新高

美股收漲 那指再創新高

未來幾天將公布財報的亞馬遜和微軟等科技業龍頭股20日強力上漲，推升美股那斯達克指數勁揚，再創歷史新高。另外，費城半導體指數周一也大漲41。48點，單日漲幅2%，報2110。47點，也是波段新高。

台廠在美股掛牌的台積電ADR、日月光投控ADR與聯電ADR等，都臉色紅潤；不過，台積電短線漲勢似明顯趨緩，對台股現貨影響，或仍未脫趨堅整理格局，不宜漠視。

那指攀升263.90點或2.51%，以10767.09點作收。

道瓊工業指數小漲8.92點或0.03%，收在26680.87點。

標準普爾指數漲27.11點或0.84%，收3251.84點。

（數位編輯）

歐盟力商紓困基金 歐股多收漲

在歐洲聯盟各國領導人努力要為受疫情創傷的經濟商定出7500億歐元（8600億美元）紓困案情況下，歐元區股價今天走高。

法蘭克福DAX 30指數上揚127.31點或0.99%，以13046.92點作收。

巴黎CAC 40指數漲升23.76點或0.47%，收在5093.18點。

在歐元區之外，倫敦FTSE 100指數下跌28.78點或0.46%，收6261.52點。

（中央社）