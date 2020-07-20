興櫃系統當機 櫃買中心：排除資安問題

櫃買市場的興櫃股票電腦議價點選系統20日發生異常，興櫃成交值縮減為23.4億餘元，創近期低量。櫃買中心總經理李愛玲指出，已排除駭客入侵及資安問題，初步判斷是硬體問題，但需原廠進一步確認，希望儘速找出及排除，21日也啟動備援系統開機，可維持市場正常運作。



興櫃下單及回報系統異常，導致證券商無法連線而影響正常交易，櫃買中心9點46分暫停交易，之後啟用異地備援系統，於11點恢復連線交易，約影響74分鐘。櫃買目前將故障機器設備重開機做測，至目前是正常，然櫃買未透露「原廠」是指何廠商。



李愛玲指出，興櫃股票電腦議價點選系統，包含興櫃股票、黃金現貨、開放式基金等商品，20日板橋機房系統當機無法連線，啟用台中的異地備援系統，而債券等殖成交系統及衍生性金融商品交易系統都正常運作，配合一併切換至備援系統同步暫停交易，系統轉換時間約30分，上午11點恢復運作及交易。



興櫃市場近期交易量爆增，行情火熱。20日突發生交易系統當機，投資人罵翻。李愛玲表示，興櫃交易制度不同於上櫃股票交易時間到下午1點30分，興櫃交易時間到下午3點結束後，才能調查系統當機異常原因。希望儘速能找出異常原因以及排除；如果無法在短時間查出異常原因，21日將啟用板橋機房所在的同地備援系統，正常運作。



檢視櫃買市場20日興櫃股票、黃金現貨、開放式基金等三商品，興櫃股票成交值為23億4,440萬元，為近期低量能，還低於上周16日的低量29億3,185萬元，只有上周13日的高量56億6,832萬元的41％，顯示有受到當機因素影響。