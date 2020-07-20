元大未來關鍵科技ETF 表現亮眼

近期全球高度關注後疫情時代的數位科技應用及5G主題投資。證交所表示，ETF追蹤指數表現，持股組合透明，已成為國人重要的投資工具。7月7日上市的元大未來關鍵科技（00876）ETF，掛牌首日成交量突破10萬張，上市以來日均值約7億元，受益人數有5萬多人，顯示國人看好在5G時代，包含基礎建設、關鍵元件等硬體製造商的未來商機。

元大未來關鍵科技20日收20.38元上漲0.39％，該檔ETF標的指數為iSTOXX全球未來關鍵科技指數，採自由流通市值加權，且設定單一成分股比重上限為6％，目前前十大持股包括台積電、東京威力科創、村田製作所、應用材料、高通、聯發科、泰科電子、賽靈思、立訊精密及康寧等。

主要網羅四大商機：基礎建設商機，如基地台、天線；智慧裝置商機，如智慧手機、手表；終端裝置商機，如家用微型基地台、智慧家庭設備；移動裝置商機，如電動車，藉此掌握各個關鍵科技製造商的發展脈動。

投資專家表示，欲發展5G、首先須建立5G基地台、天線等基礎建設，預計2020年全球5G無線網絡基礎設施所產生的全球收入將超過41億美元，約是2019年的2倍。

另外，依據工研院IEK Consulting報告，在美國、中國、歐洲、日本、韓國等電信業者陸續投入5G網路基礎建置的帶動下，2019年5G基地台占整體基地台市場比重8.5％，而預估2023年5G基地台占整體基地台市場54.6％以上。

證交所表示，5G趨勢起飛的初始階段，為幫助投資人布局關鍵科技產業的成長，元大投信推出首檔著重於5G硬體的ETF，上市前募集152億元，不僅為台灣募集金額最高的ETF，更是國際間投資全球5G規模最大的ETF，為ETF發展樹立新里程碑。