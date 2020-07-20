敦吉下半年業績 拚季季高

半導體通路商敦吉（2459）第二季毛利率交出17.48％，刷新2000年以來同期新高紀錄，帶動上季每股盈餘（EPS）達0.96元，敦吉表示，隨著時序步入手機、消費性電子拉貨旺季，製造與驗證二大事業群切入5G商機，下半年營運力拚季季高。

受到新冠疫情爆發、美中貿易戰延燒影響，公司通路事業群業績呈現下滑；惟受惠拓展高毛利產品有成，製造事業群動能不俗，貢獻整體獲利表現，驗證事業群營運也全面恢復元氣，其中，高毛利電磁相容測試認證業務尤為亮眼，拉升敦吉第二季毛利率達17.48％，一舉改寫近21年來同期新高。

敦吉上半年營收27.51億元，年減23.7％，但獲利卻絲毫不遜色，毛利率攀升至18.12％，顯著優於去年同期的14.27％，推升稅後淨利來到1.95億元，年增2.6％，EPS 1.73元，此外，公司上半年更繳出三率三升佳績。

5G新世代來臨，5G智慧型手機可望迎來爆發性成長，敦吉製造及驗證事業群對此均有著墨。法人強調，驗證事業群上半年受疫情衝擊，造就出低基期，目前已爭取到客戶日系手機測試訂單，儘管上半年該事業群營收呈年減，但全年業績估將逆轉勝、雙位數成長可期。

製造事業群方面，法人分析，下半年在蘋果新機挹注下，業績有望直吞大補丸，且蘋果有意轉戰平價路線，進而刺激整體銷售量，亦有利於敦吉營運走升。

除此之外，敦吉於連接器與音圈馬達（VCM）精密塑膠零件、音圈馬達載體繞線、穿戴裝置天線等產品深耕多時，相關營業額皆持續走高。市場傳言，蘋果iPhone 12將不再附贈有線耳機，一旦無線耳機AirPods成為標配，法人看好，敦吉有機會分食到訂單，為後市營運增添新動能。