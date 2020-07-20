3大法人逢低呷三碗公買超50億 台股守12100

台股小跌7.02點 守住12100點關卡

台北股市今天開高震盪走低，一度大跌逾百點，但盤中指數跌幅收斂逼近平盤附近，終場小跌7.02點，守住12100點關卡。

加權指數終場收在12174.54點，小跌7.02點，跌幅0.06%，成交值新台幣1743.29億元，8大類股當中，造紙類股最強，泥窯、食品類股上揚，機電類股僅小漲，金融、營建、塑化、紡織類股下跌。

日媒報導，日本有意邀請台積電，或其他晶片製造商，與日本國內晶片設備供應商共同打造先進晶片製造工廠。晶圓代工龍頭台積電今天早盤先漲後跌，隨後在367元平盤附近游走，終場收366元，小跌0.27%。

股王大立光收在4010元，上漲0.38%，重回4000元關卡之上。鴻海收在86.8元，下跌1.36%。

緯創將出售中國大陸生產iPhone工廠給紅色供應鏈立訊，盤中一度跌停，終場收32.95元，大跌7.96%。

IC設計股愛普開低震盪收紅，終場收在383元，上漲2.82%。生技股指標中天收在77元、合一收216元，都是跌停價。

群益投顧分析師廖健佑表示，有台積電撐盤，台股後勢不看淡，但IC設計、生技股套牢太多市場資金，應等IC設計指標股、生技指標股止跌反彈，套牢資金願意出脫持股，將資金投入其他股票時，靠著資金滾動，帶出新一波漲勢。

廖健佑認為，指數在12100點之上當然很強，但在盤整過程中，投資人選股不易，除非主力大戶較有實力買在低點，一般散戶還是等待生技股套牢資金賣股，轉進其他股票時，再進場比較保險。

三大法人買超台股50.55億元

台股今天跌7.02點，收在12174.54點，成交值新台幣1743.29億元。三大法人同步買超，合計買超新台幣50.55億元。

自營商買超0.08億元，投信買超6.42億元，外資及陸資買超44.05億元。

群益投顧分析師廖健佑表示，指數在12100點之上當然很強，但在盤整過程中，投資人選股不易，除非主力大戶較有實力買在低點，一般散戶還是等待生技股套牢資金賣股，轉進其他股票時，再進場比較保險。