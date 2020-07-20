台股量縮整理「它」樂歪 20檔成吸金怪獸

台股今（20日）加權股價指數收盤報12174.54點，跌7.02點，跌幅0.06%，成交量為1743.29億。

據業內初步統計，上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股今漲幅7％以上的有16檔，前10名為金像電 (2368)、鈞泰 (6131)、宏碁 (2353)、信昌化 (4725)、恆大 (1325)、東訊 (2321)、申豐 (6582)、科風 (3043)、聯昌 (2431)及宏遠 (1460)。

今日有18檔超過5％跌幅，跌幅前10名有虹光 (2380)一檔跌停，杏輝 (1734)、亞諾法 (4133)、永崴投控 (3712)、同泰 (3321)、圓剛 (2417)、無敵 (8201)、誠創 (3536)、華上 (6289)及昶和 (1468)。

上市成交量前10名個股為宏碁 (2353)、金像電 (2368)、聯電 (2303)、國光生 (4142)、鴻海 (2317)、緯創 (3231)、群創 (3481)、 欣興 (3037)、台積電 (2330)及華通 (2313)。

上櫃有17檔7％以上漲幅，其中前10名為蜜望實 (8043)跟茂生農經 (1240) 兩檔漲停，振維 (3520)、力泰 (5520)、富裔 (6264)、宣德 (5457)、金麗科 (3228)、東碩 (3272)、生華科 (6492)及豐謙 (5523)。

今日上櫃有27檔股票有5％以上的大跌，前10檔晶宇 (4131)跟合一 (4743)兩檔跌停，康呈 (6236)、中天 (4128)、合世 (1781)、環瑞醫 (4198)、亞獅康-KY (6497)、杏國 (4192)、太景*-KY (4157)及泰谷 (3339)。

上櫃成交量前10名為晟德 (4123)、旭品 (3325)、光洋科 (1785)、精材 (3374)、曜越 (3540)、宣德 (5457)、健亞 (4130)、日盛金 (5820)、展旺 (4167)及穩懋 (3105)。