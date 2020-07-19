弔詭？萬二高檔還護盤 揭台股黑手盤算

兩個禮拜前，在台股還未攻上12000點之際，我在上一次的專欄文章中大膽預告，今年下半年，將是多頭一望無際的一年！兩個禮拜過後，台股不但攻上12000點，更是再一次的創下30年來新高。

不過如今問題又來了！台股在創下30年新高之後，連續3個交易日，都出現十字黑K，且個股的盤面表現，似乎除了台積電之外，其他的中小型股也逐漸出現敗象，接下來的行情，又該如何看待呢？

首先，我要再度重申上次專欄中，支撐台股多頭的兩大重點：

一、無限QE的威力

2009年實施的QE 1，將台股從4400點，帶往9200點，漲幅達5/3整整一倍以上。雖說當時的指數位階與現在不同，但QE規模與時空背景也不同，今年的QE是「無限QE」，加上川普的選情告急，這項政策的力道，只會擴張，不會縮減。

二、淡季不淡、旺季更旺

今年的台股，在5窮、6絕、7上吊的傳統淡季，不論是在指數的走勢，或是企業的營收表現上，照樣交出亮眼的成績單，既然淡季都能夠有這樣的表現，那麼下半年旺季即將來臨，又有什麼好擔心的呢？

另外我再額外補充兩點：

三、緩漲急跌是多頭

各位可以留意到，自4月以來，每當台股出現大幅度回檔，緊接而來的，就是再創新高，這是非常明顯的強勢多頭特徵。若再進一步以心理面下去解析，每當台股創新高，就會引發「見好就收」的賣壓，但人總是食髓知味的，既然屢屢從股市中賺到錢，當然再度進場的意願就相對高昂，因此買盤動能，就得以源源不絕。

四、國安基金打死不退

在本周的國安基金例行委員會，做出了一個罕見的決定，在12000點之上，仍堅持不退場。一般來說，國安基金的進場機制，往往會出現在政治或金融動盪時，危機入市，但台股明明已經站穩12000點，仍堅不退場，確實有些弔詭。

因此我們或許可以合理推估，由於國安基金也是需要績效的，而這些國安基金的操盤人，以及幕後的老闆們，認為即便台股在12000點，仍然有利可圖，需要隨時處於備戰狀態。又或許，目前台股的幕後黑手，就是有這個打算，要將2020年的台股推升到無人之境。

結論，我對於下半年的台股仍充滿期待。今年，將有可能是充滿奇蹟的一年，不過同樣的一個前提，機會，仍然只留給有膽識的人。

（中華財經台分析師林鈺凱）

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(中時電子報 吳美觀)