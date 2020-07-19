台股熱！增62萬新開戶 最大股市社群也當機

台股有多熱！不但今年新增開戶數衝62.2萬戶，甚至連全台最大的股市社群「股市爆料同學會」9日同時在線人數緊繃而當機，直到股市收盤後才緩解，都凸顯台股熱爆了。

富邦投顧董事長蕭乾祥說，不但美股熱，台股真得熱爆了，一切源頭來於美國聯準會近三個月發債3兆美元，這金額是2008年金融海嘯後共計花了三年時間年才達到水準，如此又急又龐大的資金能量，全數湧入全球股市所形成的。

第一金投顧董事長陳奕光也說，台股今年新增開戶數達62.2萬戶，其中新增幾乎都是年輕人，台股本波段敢衝敢買、有膽識都是贏家，形成「新手贏過老手」的特殊且反常的現象。

根據證交所最新資料顯示，投資人累計開戶數在今年6月達到1,989.5萬戶，比去年底增加62.6萬戶，其中光是3月新冠肺炎疫情爆發，股市暴跌之際，單單一個月則新增158,349戶，4月增加109,252戶，5月及6月個別增加了88,519戶及98,411戶，龐大的散戶資金潮湧向台股，也是台股創前高的多頭力量來源之一。

股市熱度也反應在股市社群網站。聚集年輕人族群最多的股市社群「股市爆料同學會」，在9日台股開盤沒多久，隨即當機無法瀏覽及留言。

據了解本周以來，隨著股市挑戰前高之際，瞬間同時在線人數一直處於緊繃狀態，9日開盤達到崩潰上限，超過1.3萬人同時在線，創下歷史天量，導致網頁及app當機，使得部分股民無法觀看及發表意見，客服電話接到手軟，直到台股收盤後，才能獲得紓解，恢復正常瀏覽。

「股市爆料同學會」由CMoney創立，由於採取免費制度，一個月使用會員人數達60萬人，是全台灣最大的股市設群網站，股市的網路聲量早已經超越ptt（批踢踢實業坊）。據了解，因應當機事件，CMoney工程師將優化系統並提高乘載量，若股市持續熱絡下去，將再新增伺服器等，以滿足市場需求。