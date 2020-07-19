除權息＋台股旺 6月零股交易熱

進入台股除權息的高峰旺季，搭配多頭資金行情，台股小資族精準投入零股交易市場，推升6月零股成交量及成交金額創今年單月高峰。永豐投顧總經理李學詩認為，透過零股交易，小資族也能參與台股多頭市場。

6月是外資回補台股的轉折月份，6月以來買超金額1,579億元。儘管台股仍有國際間新冠肺炎疫情的衝擊，使得多空力量糾纏，但金融市場還是被資金行情主導，台股繼續朝多頭方向前進。

台股有資金行情當靠山，讓6月除權息旺季再登顛峰，最精彩是6月18日台積電再度成功上演秒填息的驚奇走勢，增添小資族參加除權息的意願。

統計6月台股零股交易達7,914萬股，已超越今年3月股災時的7,397萬股紀錄，會刷下新猷。至於6月零股成交金額，達57.91億元，超越3月47.58億元，也是今年新高。台新投顧副總黃文清表示，台股漲到12,000點，台股小資族的投資眼光愈來愈精準。

觀察6月以來零股市場熱門股有鴻海、台積電、緯創、玉山金、揚智、中鋼、第一金、聯電、合庫金、新光金、光洋科、中天、中信金、國泰金、合一。

黃文清分析，參與台股零股交易的小資族屬於長線保守型投資、存股型投資為主，特別青睞大型電子股及重量級金控股，不過此次特別增加生技股如中天及合一，主因6月台股生技股漲勢實在過於強勁，吸引小資族把生技股列為必買的投資標的之一。

第一金投顧董事長陳奕光表示，今年前五月外資拋售台積電時，反而是台股投資人撿便宜，合計買入1,035萬股，約1萬餘張的台積電，小資族逢低布局的策略，成功演繹散戶螞蟻搬象的新局勢，預料小資族前仆後繼投入台股，今年可繳出不俗的報酬率。

李學詩觀察國際市場，他認為過去恐慌指標油價已經回穩，隨全球經濟逐步啟動，需求面上升，再加上投資人對衍生性金融商品的警惕，價格不再大幅波動。台雖有短線解套賣壓，但是資金行情趨勢不變。