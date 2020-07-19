生技2千億市值如何掉的？法人如是說

被視為今年產業幾乎沒有利空的生技族群，連日在本土資金退潮中，單周跌掉2千億市值，若以7/9最高峰相比，重災區的合一（4743）、中天 （4128）合計2家公司縮水的市值突破1千億。法人認為，市場過度樂觀失去戒心，個股逆選擇，還有處置規定雪上加霜，是重創生技的主因。

法人表示，沈寂了近5年的生技股，今年在防疫、授權、臨床解盲等利多加持中，成為三大吸金器，並上演了母以子貴行情，被市場形容為「天國一輝」的四大天王合一 (4743)、中天 (4128) 、杏輝 (1734) 及杏國 (4192)，成為生技新指標！

最受矚目的合一，不僅在7/9以476.5元創下新天價，也榮登生技新股王，其最高市值1681.5億元，也改寫生技類股的紀錄！而合一的漲勢也激勵母公司中天股價衝破百元大關，最高市值更來到616.7億元，影響所及，連可望在第三季解盲的杏國都因此受惠，而杏國母公司杏輝也一樣沾光強漲，最高時市值都衝破百億大關。

法人表示，以基本面看，生技族群下半年也是一連串的利多面接棒，7/22起亞洲生技大會登場，而後高端、國光生的新冠疫苗在8月底前也將啟動人體臨床收案，緊接著杏國胰臟癌新藥可望解盲；而泰福、中裕、藥華藥的美國藥證都可望陸續有新進展、晟 德轉投資加科斯授權簽約金也有機會在年底前明朗，加上新冠疫情持續，防疫族群的業績也可持續有表現，在在都將為生技產業奠下不錯的利基。

不過，法人也認為，生技類股最大的利空就是「漲太多」！由於長期的壓抑，這一波在防疫股開啟序幕，合一治療異位性皮膚炎與 過敏性氣喘的FB825，以5.3億美元（約台幣159億元）授權，加上糖尿病足慢性傷口潰瘍（DFU）新藥ON101三期臨床試驗解盲結果達標，帶動中天、杏國、杏輝等個股的跟進，股價的飆漲，讓籌碼幾乎沒有喘息機會。

法人認為，整體生技上市櫃市值在7/9創下1.14兆市值，當日合一加計中天合計的市值是2298億元，高佔20%的市值，幾乎是整體新藥股的市值，是很不合理的現象！

而且當天上櫃生技股的成交值高達300億元，約佔當天上櫃整體市值的3成，這一個成交量能把生技股推向高峰，但也埋下籌碼凌亂的陰影，短短一周生技股就這樣掉了2千億市值。