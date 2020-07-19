三倍券＋放暑假 百貨類股業績爆發

百貨類股在振興三倍券上路、放暑假等雙題材帶動下，連三日人潮、業績大幅飆升，法人認為，遠百、特力、寶雅、詩肯等公司響應三倍券推出加碼促銷，業績成長中，股價也可望水漲船高。

遠百重視振興三倍券上路並進行消費分析，包括台中大遠百、板橋大遠百與高雄大遠百等三店，首日業績均超乎預期，其中台中店大幅成長31.8％、板大年增15.7％，高雄店則年增11.3％，主要是暑假首日加持湧入不少親子與年輕族群，消費主力以休閒運動服飾、餐飲為主，至於高雄大遠百則以購物保健健康器材、大型家電為主，相對亦提升高客單。

不過，遠百除權息行情一過，周內從均價25元向下盤整，外資連賣逾1,300張。法人指出，遠百上半年合併營收減6.85％，下半年有望在暑假檔期與三倍券雙題材挹注下帶動營收爆發，彌補上半年營收缺口。

寶雅上半年營收增長主要受惠雙品牌寶雅、寶家均透過新店，挹注新業績，為響應政府振興三倍券，寶雅不僅推出消費300元就贈500元折價券，並祭出連續28天、天天抽一台Switch，活動結束日還要抽出五輛Gogoro，對年輕族群與家庭主婦均具極大吸引力，寶雅樂觀看待第三季營收成長，續創新高。

另外，特力台灣零售事業體6月合併收13.7億元，年增1.4％，隨著振興三倍券上路，特力集團集合旗下實體三大居家零售通路，祭出特力愛家卡APP會員，持實體三倍券3,000元至全台特力屋、HOLA、hoi好好生活實體門市，可兌換3,600元特力集團購物電子券，還可再獲贈總價值逾2萬5,000元的商品折扣電子券等超級優惠，可望在線上線下同步帶動下，開出下半年業績紅盤。