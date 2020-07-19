146家完全填息 股息價差雙頭賺

正值除權息高峰，台股已有650多家上市櫃公司除息，至今有146家完全填息，不少個股的投資人賺到股息又賺到價差。分析這些個股，比重上仍由電子族群的13％，略勝傳產族群的9％，市場專家認為，除參考歷史填息機率高低外，更重要的是公司第二季獲利表現及第三季展望優劣，搭配法人買盤，可以研判今年填息腳步快慢。

進入7月以來，因低利率將資金趕往股市，「息值」與「價值」成多方買盤關注焦點，加上外資買盤回籠，推動台股步步高升，同時助攻個股填息走勢亮眼，在7月初有逾七成邁步填息、四成填息達陣，包括聯發科、宏碁、穩懋、世界、聚陽等熱門股名列其中。

然由於大盤位處高檔進入橫盤整理，雖然加權指數上周攀30年來新高，最高更觸及12,320點，但主要由台積電一枝獨秀，個股紛紛開始出現走弱跡象，波及上市櫃公司填權息腳步的整體表現。

截至17日止，上市櫃公司有972家公告除息，已除息家數達654家，以17日收盤價來看，完全填權息家數有146家，占比下滑至二成出頭。

法人表示，考量合併課稅及二代健保，大戶有避稅的需求，因而在除權息前，出現棄息壓力而先賣股，但也預期在避稅需求過後將會回補，特別是公司本業穩定、基本面出色的大型股，隨後順利填權息的機率仍高，如一般投資人想介入，需將公司第二季獲利表現及第三季展望優劣納入擇股條件，並且採買黑不買紅、耐心持有的策略，也可進一步搭配法人買盤，就有機會參與填息行情。