16檔三低一高 錢潮新寵

台股居高思危，低股價、低本益比、低股淨比、高殖利率概念獲青睞，可望躍居新熱點

處在高點的台股居高思危情緒濃厚，特徵是多頭資金在類股間輪動快速，大量資金改變投機性格，轉進具有低風險、低波動等優勢的「三低一高股」，市場專家表示，包括現金殖利率超過5％的大聯大、王道銀行等個股，或具有股價相對偏低等三項特色的第一金、正隆等投資標的，可望成為未來一波台股的新熱點，投資人可保持注意。

值得注意的是，擁有三高一低特色的個股中，指標之一的宏碁提前受到青睞，上周大漲11.05％。

第一金投顧董事長陳奕光認為，台股前波投機氣氛太過，新手打敗老手的個案故事頻頻被市場議論，但資本市場最終仍須回歸基本面，有基本面支撐，再靠一些本夢比的預期性心理及熱錢資金推升，才是屬於健康的台股結構。

台新投顧副總黃文清認為，投機的生技股熄火，市場將資金轉入「三低一高股」布局，三低是指低股價、低本益比、低股價淨值比，一高為高現金殖利率。特別的是，台股正值除權息高峰期，不少個股除息當日隨即完全填息，如散熱股雙鴻等，更增添投資人及法人參與除息的意願。

挑選出的三低股有宏碁、開發金、群創、合庫金、兆豐金、第一金、新光金、台達化、瀚宇博、正隆、旺宏等；至於一高股有大聯大、王道銀行、矽創、統一證、加百裕等。

IC通路商大聯大7月31日將除息，每股除2.4元現金，現金殖利率達5.55％，王道銀行也在31日除息，每股除0.4元現金股息，現金殖利率達5.47％。靠著高殖利率的題材支撐，大聯大日K創造連13紅優異績效，7月已上漲4元，漲幅10.19％。

宏碁受惠於新冠疫情帶動遠距辦公及遠距教學趨勢，第二季筆記型電腦出貨量季增逾八成，螢幕出貨量季增超過一倍。在美國電商市場更傳出好消息，旗下產品在美國亞馬遜電商平台銷售量衝上冠軍。

受到美股轉弱影響，外資於7月14日、16日轉為賣超，一周以來外資賣超台股16.79億元，不過屬於國內本土資金的投信意外買超54.94億元，對照前一周賣超31.46億元，布局的力道顯得更強勁；至於國內自營商含避險則賣超44億元。

永豐投顧總經理李學詩表示，台股本周預計在12,160點上下100點區間震盪，優質的大型權值股股價拉回都是買點。