法人青睞十檔「可短可長」金融股

金融指數仍低於年初高點，法人表示，在電子股出現休息之際，在台股資金仍然充沛，類股會出現輪動，因此，獲利高、現金殖利率高且本益比相對低的金融股是可短線操作、長線投資的穩健標的。

大盤雖在高檔震盪，但原本法人及中實戶大力介入的科技生技股出現回檔走勢，雖然各投信基金經理人對金融股喜愛程度不如科技股，但仍可留意現金殖利率相對高的金融股「補漲行情」。

根據Cmoney統計，截至7月17日為止，開發金、國票金、兆豐金、新產、安泰銀、國泰金、富邦金、新光金、第一金以及合庫金等現金股息殖利率大於4％且法人買超標的。

群益奧斯卡基金經理人朱翡勵表示，相較於加權指數或是電子類股而言，金融指數仍低於年初高點，金融類股有機會跟上大盤漲幅。長期來看，台股金融業當中以銀行業獲利表現最為穩定，惟在台灣的利率環境仍受國際市場影響下，利差收入方面相對容易波動，而壽險業雖然資金成本較高，但由於具有不動產等資產保底，營運和財務風險也相對較低，在投資配置上皆可留意。在填息行情方面，因台股金融類股長期配息穩定，且營運風險較其他行業偏低，過往填息機率大，亦看好今年度相關類股填息表現。

保德信高成長基金經理人葉獻文表示，近來台股創30年高檔後，市場投資氣氛轉趨保守，但因目前仍處於低利率環境，新台幣尚沒有出現大貶情況，顯見資金沒有逃出，僅是類股在輪動，預期基本面佳個股仍是有表現空間。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄同樣認為，台股長期動能仍在科技產業類別，接下來科技與醫療漲多輪動後，資金會轉至金融類股，投資人可以留意金融股輪動承接商機，但指數相對高檔時也應審慎布局。

至於金融股布局方式，周書建議挑選大型績優股或具成長性的標的為主。即使今年填息機率高，對於空手或短期內想布局金融股的投資人，葉獻文指出，若有稅負的考量，可等除權息後，甚至出現貼息後再進場，觀察過去部分金融類股在填息後，進場布局勝率高。

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