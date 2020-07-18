熱錢席捲全球 台積電與立訊捲起新浪潮

熱錢瘋狗浪席捲全球金融市場，無視基本面的資金行情全由市場情緒主導，晴時多雲偶陣雨的情緒變幻莫測，行情波動劇烈就會變成新常態。資金行情的關鍵在資金，是否有新的資金活水注入？自然成為影響市場情緒的關鍵！美國國會有望在八月第一周通過新一輪一兆美元的刺激方案，創造新資金進場的預期，市場情緒更為樂觀，有利本波股市多頭行情的延續！

Fed資產負債表成熱錢水位指標

根據Fed公布的數據，Fed資產負債表高點落在6月10日的7.22兆美元，在此之前的十五週期間，資產負債表規模累計增加3.01兆美元。6月18日的數據就開始見到反轉向下，資產負債表較前一周減少74億美元，創2009年9月以來最大單週下滑幅度。

Fed資產負債表下降，本質上是反映與其他國家央行的換匯協議大幅下滑，且其他緊急信貸工具的需求也降低，原先的美元慌已解決，應是件好事。但因全球流通的美元總水位下降，被市場負面解讀為熱錢資金回收，資金行情天花板已來到。巧合的是，美股也在6月11日出現重挫，之後道瓊、標普五百指數陷入一個月的橫盤整理期。

資金行情夯 台積電上看500元

一旦美國兆元刺激方案如期通過，八月就有機會見到Fed資產負債表再度增加，流通在外的美元熱錢又變多，市場情緒得以改善，道瓊、標普五百指數有望重新走強，跟上那斯達克、費半指數創高的腳步，全球股市的評價也將隨之再調升。

熱錢繼續開趴，加上資金集中化的趨勢，指標股強者恆強的趨勢不變，美股FAANGM創高無極限，為其代工高階晶片的台積電(2330)的評價也就跟著水漲船高，外資里昂證券已喊出500元的新天價，推升台積電股價在7月14日衝上364元新高價，支撐加權指數站穩萬二關卡。

台積電評價調升、股價創高的富爸爸效應，必將逐步擴散至台積電集團股及相關供應鏈(IP、IC設計、封測、設備、耗材、服務等等)，成為資金追逐新焦點。短線股價若有較大的修正，都是可逢低布局的機會，可持續留意前一期所提的台積電設備股迅得(6438)、萬潤(6187)。

蘋概股下半年優於上半年

FAANGM中的蘋果，因新機效應的關係，過去股價走勢慣性都是下半年表現優於上半年，蘋概股也因新機拉貨需求加持，下半年營運及股價表現也往往優於上半年。今年第三季又是少數有業績保證的族群，會是很好的資金避風港，進可攻退可守。

相較蘋概股中股價強勢噴出的台積電，漲幅較落後的權值支柱鴻海(2317)，在外資買盤進駐下，多頭攻勢也正逐漸轉強。富邦投顧認為美國對華為最新禁令，將讓華為高階手機無法使用海思半導體提供的晶片，導致華為高階手機的市佔流向 iPhone，iPhone在中國高階手機市場的佔比可望提升。高階iPhone大多由鴻海製造，iPhone產品線又佔鴻海營收36～38％的比重，鴻海就順勢變成華為禁令的受惠者。

鴻海集團跨界整合人工智慧、IC設計、半導體及通訊，切入電動車、自動化機器人和數位醫療等新領域，將為公司長期獲利能力提供支撐。新成長動能的預期，對於評價提升也會有加分的效果。

立訊供應鏈為蘋果新亮點

挑戰鴻海在蘋果產品代工地位的立訊精密，也是蘋概股的新題材亮點，其股價在近一季翻了一倍，推升市值來到1.6兆元，超越鴻海的1.2兆美元。立訊過去透過不斷的併購蘋果供應商，拓展蘋果業務的品項，近期又傳出蘋果有意扶植立訊在未來幾年參與iPhone組裝。為了降低採購成本，蘋果始終採取多家供貨商採購的策略，來增加自身在供應鏈的議價能力，有時也會向新進者提供技術支持。

為了強化代工蘋果各產品的能力，立訊近期已積極作找尋新併購標的或合作方，將為蘋概股創造一個可讓資金追逐的新題材。過去立訊在入股宣德(5457)後，改由立訊統一接單再分單模式，宣德營運及股價也開始三級跳，有前例可循下，市場就會期待新的入股方也會複製一樣的模式。

併購題材吸引資金追逐

根據Digitimes報導，立訊已看上iPhone代工廠緯創(3231)的崑山廠，一旦成功拿下，將直接獲得iPhone的生產資格，成為iPhone新代工廠。在中國與富士康及和碩(4938)形成三足鼎立的情況。不過在訊息傳出前，緯創股價已於六月中旬先行走強創高，市場永遠都有人早知道。

除了iPhone代工廠外，立訊對機殼廠也是動作頻頻。日經中文網日前報導，蘋果授意立訊參與投資iPhone金屬機殼供貨商可成(2474)。

金屬手機殼的製造是參與iPhone組裝不可或缺的工序，iPhone代工廠鴻海及和碩旗下均擁有自家的金屬手機殼子公司，分別為鴻準(2354)及鎧勝-KY(5264)。

單打獨鬥的可成，當然就會是立訊跨入iPhone代工的重要夥伴選項。報導指出立訊已和可成洽談投資事宜一年多，正在商討的投資項目包含可成在中國的廠房、員工、幹部以及可能的蘋果訂單機會。

競爭者子公司也成合作對象

立訊同時也找上鎧勝-KY(5264)，洽談合資成立新廠的事宜，也是法人近期頻頻調升鎧勝-KY目標價的背後原因，受此激勵，股價也是一步步地向上墊高。最終花落誰家還未定論，但可以確定的是立訊代工iPhone志在必得！

雖說目前仍屬於洽談階段，實質營運基本面並不會改變，但股市就是反應對未來營運表現的預期，加上資金行情著重在題材面。只要相關訊息出來，資金先追再說，等利多實現，股價反而有可能變成利多出盡的反應。

文章來源：理財周刊