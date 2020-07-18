新台幣升值 資產股將水漲船高

雖然美國和南美、印度…等國家疫情仍嚴峻，不過市場認為景氣已慢慢從谷底開始復甦，加上熱錢淹腳目，資金行情欲罷不能，繼NASDAQ、費半指數和陸股創下今年新高後，台股截至7月15日來到12,320點今年新高。

短線而言，在台積電7月16日法說會過後，七月下旬至八月中前留意見短高拉回整理，然而只要從8,523點上來沿月線盤堅的慣性未改變或季線未跌破前，震盪逢回仍是擇股偏多操作。波段而言，11月3日美國大選前後，則提防美股和台股是否出現漲多較大的震盪。

至於選股方向，如何在一萬二千點之上能夠買得安心、抱得放心，最後賺得開開心心？一為下半年準備進入蘋果新機拉貨旺季的蘋概股，特別是當4G手機升級到5G手機所帶動的關鍵零組件需求大幅度提升的蘋概股為首選標的。

如先前我們在周刊專欄持續推薦追蹤的台郡和台虹，都已波段大漲上去創下近兩年新高後，接下來可逢低留意日月光投控，5G手機將帶動SiP系統級封裝和AiP天線封裝需求，累計一至六月營收年增14%，第一季每股賺0.92元，若無意外上半年就可賺2元以上。法人樂觀預估今年有機會挑戰EPS6元，較去年3.96元大幅成長五成以上。

其次則是新台幣持續升值以及台商回流，對營建資產股是利多，特別是具實質資產開發的資產股，因持有土地成本低，只要完成土地變更、拿到建照，然後開始動工開發，EPS貢獻度許多都是幾十元起跳的。所以股價除了中長線可保護短線外，股價上面空間亦具有很大的想像空間。

大洋(1321)中和土地開發案，原土地面積1萬5740坪，扣除40%捐地後，實際開發案面積為9916坪，八成土地做住宅建地、二成商業用地，容積率約288%，建物分為三棟，基地臨近捷運環狀線，法人看好開發潛力。目前預計2020年可望取得建照並開始動工。該建地開發已與冠德建設簽訂合建契約，大洋合建分配比率約55%，預估開發完工後可分回160億元左右，對大洋EPS粗估可貢獻高達40至50元左右。

除主要中和廠之外，大洋高雄前鎮擁有可供開發土地約1800坪在經貿特區，中壢1150坪，臨近家樂福，未來會配合桃園市都市計畫進行開發，景美土地資產係與另一家公司共同持有，目前出租作為停車場之用。

至於中國大陸部分，惠州廠仍在生產中，而湖南廠於2002年取得，土地面積約二萬坪左右，目前已停工並出租給物流業者。

(本篇文章為分享與教學之用，無任何影響股價之意圖，亦非推薦任何股票，投資人勿將教學內容視為投資建議，在做投資之前應理性思考，獨立判斷，並自負投資盈虧責任。)

文章來源：理財周刊