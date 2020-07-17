宇峻新手遊搶市 下半年添柴火

遊戲研發商宇峻奧汀（3546）17日宣布，新遊戲《潘朵拉的迴響：Echoes of Pandora》預計將於2020年秋季於台灣、香港、澳門發行，將有望帶動下半年的營運表現。展望接下來的營運，除了該遊戲以外，宇峻也將陸續推出手遊《七大罪》、單機版《三國群英傳》第八代，預期營運將增溫。

宇峻股價17日上漲0.22％，以92.7元作收。

宇峻今年上半年營收8.18億元，較去年同期大增57.4％，主要受惠於旗下重量級手遊《三國群英傳M》上半年推出後拉升營收。第二季單季營收4.34億元，較去年同期跳增78.3％，也較首季的3.83億元表現更為亮眼。

法人表示，宇峻今年首季因認列《三國群英傳M》上線後的行銷費用，導致單季稅後淨利僅4,108萬元，較去年同期衰退18％。首季每股盈餘0.99元，較去年同期1.21元衰退，寫下近三年來低點。不過，第二季隨著行銷費用下降，加上首季業外虧損1,300萬元已回沖1,100萬元，法人預期，宇峻第二季獲利表現將有望優於首季。

宇峻表示，《潘朵拉的迴響：Echoes of Pandora》，該遊戲5月時已在日本推出，該遊戲為結合美少女與軍武的回合制動作遊戲，不過該遊戲在台灣推出後可以為宇峻帶來多少營收，還要看推出後市場反映以及排名表現為定。

展望第三季與下半年整體營運，宇峻近期已為《三國群英傳M》推出盛大改版，開放等級上限75級及多座城池地圖，還有全新副本等內容。《三國群英傳M》為今年上半年重量級大作。宇峻表示，該遊戲在台灣的成績超乎預期，近期也投入更多人力來維持台灣的營運。

不過，《三國群英傳M》今年原訂要至中國大陸市場發行，但上半年受到疫情攪局，與當地業者商談的時程都往後遞延，目前仍在與當地的營運商洽談。

劉信先前在股東會上曾表示，中國大陸目前仍然限縮遊戲版號發放，市場不確定性比較高，因此《三國群英傳M》會先轉至東南亞、日本推出，特別是三國群英傳IP在端遊時代於日本、東南亞都累積了一定的知名度，因此往這兩個區域推廣也很適合，最快預期明年初就至海外營運。