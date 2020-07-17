均豪重返成長 Q2營運轉盈

均豪（5443）受到新冠肺炎疫情影響，設備廠商出貨、配合客戶裝機時程延後，造成第一季營運表現不理想，每股淨損0.15元。隨著中國大陸解封，第二季供應鏈恢復正常，營運改善，均豪公布第二季自結稅前淨利5,585萬元，單季轉盈，並且拉抬上半年轉盈，每股稅前盈餘0.2元。

均豪股價17日上漲1.59％，以22.40元作收，成交量由前一日的1,257張，擴增至4,195張，站回五日均線。

今年第一季設備產業遇逆風，由於中國大陸封閉管理，物流運輸受到限制，人員也無法往返，影響設備交貨和裝機時程，衝擊設備廠的營運。均豪第一季營收約6.39億元，相比去年同期衰退23.55％，營業損失4,317萬元，稅前淨損2,208萬元，稅後淨損2,804萬元，每股淨損約0.15元。

第二季中國大陸供應鏈逐漸恢復正常，均豪營運也改善，第二季營收約7.26億元，年減31.7％、季增13.62％。累計上半年營收約13.65億元，相比去年同期衰退28.08％。

均豪公告自結第二季合併營業淨利3,473萬元，合併稅前淨利5,585萬元，年減53.3％，但單季轉虧為盈，以股本16.51億元計算，單季每股稅前盈餘0.34元。累計今年上半年合併營業虧損843萬元，稅前淨利3,377萬元，年減54.06％，每股稅前盈餘0.20元，上半年也轉虧為盈。

均豪表示，公司持續擴展核心技術在跨域產品整合的應用發展，包括顯示器製程設備、半導體製程暨檢測設備、IC載板、智慧工廠、智慧機械，以及智慧物流等產業領域強化加值應用。至於在既有產品方面，也將持續進行差異化及優化成本策略，增加產品競爭力及獲利，並且以既有核心技術持續升級並拓展新技術市場，如MicroLED／Mini-LED，延伸次世代顯示器市場利基。