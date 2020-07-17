美夢變惡夢 生技市值單周掉2千億

生技族群賣壓沉重，作夢行情慘變惡夢，本土資金17日再度湧現退場踩踏潮，包括合一（4743）、中天（4182）、杏輝（1734）等28檔防疫概念股高掛跌停，統計上市櫃生技類股單周市值大減逾2,000億元，成為盤面重災區。



今年以來因新冠肺炎疫情爆發，催動防疫題材交投火熱，不過，帶領櫃買指數一路領先創高的生技族群近期卻出現籌碼鬆動情況，類股遭大舉拋售，除了指標股合一已苦吞六根跌停，由最高價450元重摔至240元之外，中天、亞諾法也連五日跌停，股價同步腰斬，僅短短一周時間，生技族群市值就蒸發2,083億元。



法人分析，盤面資金大幅撤出生技族群，主要可由四面向分析，首先觀察相關類股在買盤堆疊之下短線狂飆，今年以來漲幅都以倍數計算，乖離率已高到「不可思議」的地步，一旦籌碼出現明顯鬆動情況，通常會爆出連鎖賣壓，導致股價一瀉千里。



其次，由於資金進場熱炒生技股，使得多檔個股都已採取分盤交易、預收款項等處置措施，受到「關禁閉」壓力下，不少主力資金選擇減碼倒貨，且因持有成本低，即便跌停賣出仍是獲利出場，近期才追進的融資戶則面臨斷頭壓力，亞諾法、杏輝等融資維持率已達警戒水位。



另，亞獅康-KY因第二季財務報告淨值為負數，8月25日即將下櫃，也讓市場對生技「逐夢行情」的狂熱情緒降溫，願意進場抄底買盤也持續觀望，使盤面量能急凍，每日都有數千張跌停賣單高掛，呈現無量下跌，是生技族群短線難以止跌的一大原因。



統一投顧董事長黎方國指出，部分生技族群因缺乏基本面支撐，股價反應是建立在未來想像題材上，且容易演變為籌碼競逐的情況，與基本面背離，由於目前正值第二季財報陸續公布期間，從盤面資金流向來看，已有明顯回流具實際業績成長的族群，對大盤延續漲勢相對有利。