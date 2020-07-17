台股轉震盪 月線是大支撐

台積電法說報喜，惟美股回檔及周末賣壓出籠，加上生技股漲多拉回成重災區，先前領漲的櫃買指數連四黑，衝擊市場信心，所幸台積電股價上漲2.66％、收367元，再創新高，撐住加權指17日數收盤12,181點上漲23點，專家認為，盤勢由盤堅轉為震盪，而月線是大支撐，下周將在月線11,906點與萬二大關間震盪。



在籌碼面上，外資17日買超17.8億元，期貨淨多單也加碼2,663口，未平倉口數回升至28,921口。投信與官股券商連袂買超，金額分別為18.9億元、26.7億元，惟自營商賣超27.4億元。



華南投顧董事長儲祥生指出，大盤完全由台積電所掌控，這一波已貢獻約500多點；然櫃買指數因生技類股相對弱勢，格局已明顯改變，連四日回檔，跌幅在1～2％左右，盤面上從高檔回跌約20％者近150檔，顯見漲多個股已開始出現敗象，不得不防。



宏遠投顧研究部副總陳國清表示，市場關注台積電6月營收創新高、第二季獲利及下半年展望優於預期，推升其股價上漲之際，本周IC設計、生技股、投機股股價走弱，似有拉台積電，出漲多股的味道。



但陳國清說，因市場普遍認為美股不會重挫，且因台積電一枝獨秀撐住大盤，台股也不致大跌，因而當個股下跌，即有搶短資金進駐，除非美股連續性下跌及修正一段時間，短線上，個股股價修正幅度還不會太大，惟須提防股價及大盤爆量收黑警訊。



統一投顧董事長黎方國認為，目前仍是多頭格局，屬漲多的良性拉回。盤面上有兩大人氣觀察指標，一為缺乏基本面的做夢股亂漲一通，二是千元以上高價股持續往上衝。但隨市場對作夢股的評價出現分歧，高價股也順勢拉回，作夢股的跌停影響資金變現，賣盤只得轉向賣出流動性較好的個股，導致大盤顯著拉回。但黎方國觀察，做夢股開始有低接買盤進駐，已近落底，預期大盤將由盤堅轉為震盪，但多頭趨勢不變，月線是大支撐，區間震盪將介於月線與萬二大關之間。