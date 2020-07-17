台積電展望樂觀 法人：牽動台股整理再衝高

由於投資人觀望台積電法說，台股昨天收黑。不過，在台積電釋出第3季樂觀展望，估全年營收年增逾2成，且同步調高本支出後，法人分析，台積電法說釋出正面展望，牽動台股整理後衝上新高。

受到經濟數據好壞參雜影響，美股收黑。道瓊工業指數下挫135.39點，收26734.71點，標準普爾500指數下跌10.99點，收3215.57點。那斯達克綜合指數跌76.66點，收在10473.83點。

投資人觀望台積電法說，台股昨天盤中低點來到12107.04點，尾盤跌勢收斂，收在12157.74點，下跌45.11點，跌幅0.37%，成交值新台幣1975.82億元，三大法人合計賣超79.04億元。

晶圓代工廠台積電昨天公布第2季稅後淨利達新台幣1208.2億元，季增3.3%，改寫歷史新高紀錄，每股純益4.66元。台積電並釋出第3季營運展望樂觀消息，預期季營收將季增9.3%，並調高今年營收成長預估，將成長超過2成，資本支出調高到160億至170億美元。

同欣電八德新廠斥資新台幣50億元，鎖定低軌道衛星、5G高頻模組、生物醫療感測、車用影像感測封裝等應用，預計2022年第3季完工。同欣電董事長陳泰銘表示，明年同欣電整體業績希望達到新台幣百億元。

陳泰銘也是被動元件廠國巨董事長，他表示，下半年被動元件景氣雖仍不明朗，但不用太悲觀，國巨集團併購普思電子和基美之後，7成業績來自高階產品，改變集團營收結構。

金管會依證交法規定，開鍘大同公司不得再自辦股務。大同昨天晚間表示，對此感到遺憾，將依法訴願。同時呼籲主管機關應先釐清違法股東與中資爭議。

修法未果的權證避險降稅，近日捲土重來，財政部預告修正「證交稅條例」，將自營商為造市、增加流動量，進行避險、調節持股的證交稅稅率，由千分之3降為千分之1，限期5年。

法人指出，台股短線乖離修正，不過，國安基金持續護盤、新台幣持續升值，整體未脫多方格局。投資人可聚焦半導體、5G、蘋果概念股、自行車及資產股等相關族群。另外，台積電法說釋出正面展望，牽動台股整理後衝新高。

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